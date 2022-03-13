ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ «ТИИМ-2022»
Сухум. 13 марта 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве просвещения и языковой политики прошел заключительный этап Олимпиады школьников по математике «ТИИМ-2022», в котором участвовали 8 школьников Абхазии победители и призеры отборочного тура.
Основной задачей олимпиады является поддержание и развитие интереса к решению нестандартных задач математики и программирования. Олимпиада проводится учреждениями высшего образования, центрами «Сириус», школами России и ближнего зарубежья.
Олимпиада ТИИМ по математике проводится для учащихся 5-11 классов в два этапа:
– первый этап – отборочный тур;
– второй этап – заключительный тур.
В заключительном туре олимпиады приняли участие победители и призеры отборочного тура.
Время на выполнение заданий первого этапа составляло 3 часа (180 минут), второго — 4 часа (240 минут).
Участники заключительного этапа олимпиады:
1. Симонова Лорена – ученица 9 класса сш №2 г. Сухум;
2. Симонова Александра – ученица 9 класса сш №2 г. Сухум;
3. Аргун Владислав – ученик 9 класса Горской сш №10 г. Сухум;
4. Кварчия Лука – ученик 7 класса сш №1 г. Сухум;
5. Миквабия Виктория – ученица 7 класса сш № 5 г. Сухум;
6. Козлова Александра – ученица 7 класса сш №14 г. Сухум;
7. Козлова Дарья – ученица 7 класса сш №14 г. Сухум;
8. Кецикян Диана – ученица 6 класса Дзыгутской сш, Сухумского района.
Результаты Олимпиады станут известны позже.
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