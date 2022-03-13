ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ «ТИИМ-2022»

Сухум. 13 марта 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве просвещения и языковой политики прошел заключительный этап Олимпиады школьников по математике «ТИИМ-2022», в котором участвовали 8 школьников Абхазии победители и призеры отборочного тура.

Основной задачей олимпиады является поддержание и развитие интереса к решению нестандартных задач математики и программирования. Олимпиада проводится учреждениями высшего образования, центрами «Сириус», школами России и ближнего зарубежья.