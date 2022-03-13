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Абхазия Информ

ПРОВЕЛИ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ

Новости Воскресенье, 13 марта 2022 19:28
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ПРОВЕЛИ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ

Сухум. 13 марта 2022. Абхазия-Информ. Военнослужащие Сухумского высшего общевойскового командного училища провели боевые стрельбы.

В соответствии с учебным планом и программой подготовки курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ) на 2022 год с личным составом училища было проведено комплексное занятие по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного стрелкового оружия.

В ходе практических занятий курсанты СВОКУ отрабатывали элементы боевой стрельбы, продемонстрировав при этом отличную выучку и мастерство.

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В Артиллерийской группе Министерства обороны прошла командно-штабная мобилизационная тренировка.

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В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2022 год, в Артиллерийской группе Министерства обороны прошла Командно-штабная мобилизационная тренировка (КШМТ) с офицерами управления формируемого артиллерийского полка.

Одновременно, в ходе КШМТ, проводились занятия по специальной подготовке с военнослужащими запаса.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Воскресенье, 13 марта 2022 19:30

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