ПРОВЕЛИ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ

В соответствии с учебным планом и программой подготовки курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища (СВОКУ) на 2022 год с личным составом училища было проведено комплексное занятие по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного стрелкового оружия.

В ходе практических занятий курсанты СВОКУ отрабатывали элементы боевой стрельбы, продемонстрировав при этом отличную выучку и мастерство.

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В Артиллерийской группе Министерства обороны прошла командно-штабная мобилизационная тренировка.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Республики Абхазия на 2022 год, в Артиллерийской группе Министерства обороны прошла Командно-штабная мобилизационная тренировка (КШМТ) с офицерами управления формируемого артиллерийского полка.

Одновременно, в ходе КШМТ, проводились занятия по специальной подготовке с военнослужащими запаса.