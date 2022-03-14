ВЫЯВЛЕНЫ САЙТЫ МОШЕННИКОВ

Сухум. 14 марта 2022. Абхазия-Информ. В ходе мониторинга интернет-пространства на наличие мошеннических сайтов, предлагающих поддельные путевки в Республику Абхазия, Министерством туризма Абхазии выявлены сайты: https://reprua.org/ и https://holodnayarechka.ru/

Министерство просит гостей быть бдительными и сверять информацию с официальными данными Минтуризма ( https://www.mintourism-ra.org/ ) в разделе:

Реестр объектов размещения на территории Республики Абхазия, или обращаться по номеру «горячей линии»: 8 (800) 505-42-40.