АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ В ДОНЕЦКЕ

Сухум. 14 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования главе ДНР Денису Пушилину в связи с гибелью мирных жителей в Донецке.

«Выражаю глубокие соболезнования от себя лично и народа Республики Абхазия в связи с гибелью в Донецке мирных жителей в результате ракетного удара комплексом «Точка-У» вооруженными силами Украины.

Этот чудовищный акт агрессии не может оставить никого равнодушным. Народ Республики Абхазия разделяет боль утраты и скорбь родных и близких погибших и желает скорейшего выздоровления раненым», – отмечается в телеграмме соболезнования.



