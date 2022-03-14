ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 14 марта 2022. Абхазия-Информ. 13 марта 2022 г. должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Республики Абхазия.

В результате досмотра обнаружен и изъят запрещенный к вывозу с таможенной территории Абхазии металл (медь, алюминий, железо) общим весом 95 кг.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.