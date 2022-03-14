ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫМ И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Тема встречи – взаимодействие организации с Минздравом и медучреждениями республики.

Кадыр Аргун сообщил министру, что они оказывают помощь более 300 социально-уязвимым и многодетным семьям. Одной из реализуемых программ является содействие в оказании медицинской помощи особо нуждающимся, включая обследование, лечение, реабилитацию и обеспечение медикаментами.

В этой связи, обсудили возможность безвозмездного проведения плановых и профилактических обследований (Рентгенография, УЗИ и др.) и лабораторной диагностики для тяжелобольных детей подопечных фонда в медучреждениях страны.

«Наши больницы и раньше оказывали такого рода помощь и она будет продолжена», – сказал Эдуард Бутба.

Со своей стороны Кадыр Аргун выразил слова благодарности.

Эдуард Бутба подчеркнул, что работа «Киараз» очень важна и взаимодействие с благотворительной организацией будет улучшена.