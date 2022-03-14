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Абхазия Информ

ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫМ И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Новости Понедельник, 14 марта 2022 22:04
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ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫМ И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Сухум. 14 марта 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба принял исполнительного директора благотворительный общественной организации «Киараз» Кадыра Аргун и куратора медицинских программ организации Алису Туйба.

Тема встречи – взаимодействие организации с Минздравом и медучреждениями республики.

Кадыр Аргун сообщил министру, что они оказывают помощь более 300 социально-уязвимым и многодетным семьям. Одной из реализуемых программ является содействие в оказании медицинской помощи особо нуждающимся, включая обследование, лечение, реабилитацию и обеспечение медикаментами.

В этой связи, обсудили возможность безвозмездного проведения плановых и профилактических обследований (Рентгенография, УЗИ и др.) и лабораторной диагностики для тяжелобольных детей подопечных фонда в медучреждениях страны.

«Наши больницы и раньше оказывали такого рода помощь и она будет продолжена», – сказал Эдуард Бутба.

Со своей стороны Кадыр Аргун выразил слова благодарности.

Эдуард Бутба подчеркнул, что работа «Киараз» очень важна и взаимодействие с благотворительной организацией будет улучшена.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 14 марта 2022 22:05

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