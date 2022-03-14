ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 83 ЧЕЛОВЕК, ДВА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА
Сухум. 14 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную проведено у 250 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 83 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 16 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 9, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
В Сухумской инфекционной больнице скончались две женщины 65 и 74 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52894 человек.
Зарегистрировано 668 летальных случаев. Выздоровели 48009 человек.