ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 83 ЧЕЛОВЕК, ДВА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА

Сухум. 14 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную проведено у 250 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 83 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 16 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.