29 ГОДОВЩИНА МАРТОВСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Дни 15-16-марта отмечаются в Абхазии как скорбная дата. Именно в эти дни абхазской армией была предпринята попытка освобождения столицы страны – Сухума от оккупационных войск Госсовета Грузии. К сожалению, удачно начавшаяся операция в итоге закончиласть поражением и тяжелыми потерями – 222 погибших, сотни раненых, 23 бойца пропали без вести, тела многих из них удалось найти только после войны.

Эта операция рассматривалась абхазским командованием как решающая. Были привлечены серьезные силы абхазских подразделений, но все же недостаточные для того, чтобы иметь полное доминирование над противником. Явно не хватало средств для полномасштабной артиллерийской подготовки. На весь Гумистинский фронт было в наличии 6 пушек «Д-44» и десяток 120-мм и 82-мм миномётов, пара самодельных «Градов».

Тем не менее, абхазских силам удалось перейти Верхний мост через Гумисту, обойти грузинские позиции у Ачадары и выйти непосредственно в Новый район Сухума, рассчитывая, одновременно прорваться в центр города и оседлать господствующие высоты к северу от столицы.

Когда передовые отряды достигли республиканской больницы, казалось, что операции будет сопутствовать успех. Вообще, этот план имел шансы на успех в случае, если бы удалось добиться психологического перелома в сражении, посеять панику и обратить противника в бегство.

Однако, грузинские формирования получили подкрепления, абхазы увязли в уличных боях, оказавшись в итоге под ударом вражеских огневых точек. Взять высоты также не удалось. Ввести в дело войска второго эшелона уже не представлялось возможным из-за заградительного огня грузинской гаубичной артиллерии.

К концу дня стало понятно, что наступление потерпело крах. Речь шла уже не о взятии столицы Абхазии, а о спасении, оказавшихся в западне бойцов.

Задача была сложная. Некоторые штурмовые группы еще продолжали рваться вперед, не зная. что операция закончилась неудачей, так как радиосвязь практически отсутствовала. Тем не менее, к 18 марта большая часть абхазских отрядов, попавших в окружение, смогло вернуться на противоположный берег Гумисты. Но большинство погибших вынести не представлялось возможным.

Провал мартовского наступления – самое страшное поражение абхазской армии за всю войну. Потери, учитывая общее количество сражавшихся, были крайне высокие. Абхазские формирования потеряли 222 человека погибшими и пропавшими без вести, грузины потеряли, по разным оценкам, от семидесяти до двухсот человек убитыми и около двухсот ранеными.

В других обстоятельствах, дух абхазской армии после такой катастрофы мог бы быть окончательно сломлен, что привело бы к поражению во всей войне. Но, благодаря действиям абхазского руководства, напротив. в последующие месяцы абхазская армия становилась все более профессиональной, стало больше уделяться внимания сбору сведений о противнике, был пересмотрен принцип формирования батальонов и многое другое. Самое главное, что командирам удалось сохранить боевой дух солдат и офицеров, что в комплексе уже летом 1993 года привело к успешному проведению Шромской наступательной операции и победе в битве за Сухум.

И спустя 29 лет после начала Мартовского наступления эти дни являются особыми для жителей Абхазии. Через эти, одновременно, трагические, и, в то же время героические дни, началась новая абхазская армия, выигравшая в итоге войну и освободившая от врага территорию Абхазии.