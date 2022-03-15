ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия 15 марта 2022 года, в соответствии со ст. 35 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах выборов, поступивших к ней, зарегистрировала избранных 12 марта 2022 года депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:
по избирательному округу №9 (Восточный) Кварчия Кана Валерьевича, набравшего 53,74% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №10 (Пицундский) Хутаба Даута Витальевича, набравшего 98,27% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №11 (Бзыпский) Бейя Тимура Абесаломовича, набравшего 77,56% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №12 (Гагрский) Аршба Астамура Борисовича, набравшего 51,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №14 (Цандрыпшский) Трапизоняна Галуста Парнаковича, набравшего 96,65% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №16 (Дуришский) Халваш Беслана Викторовича, набравшего 70,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №17 (Лыхнынский) Лакоба Аслана Султановича, набравшего 63,49% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №19 (Гудаутский городской второй) Хагба Алхаса Эсметовича, набравшего 58,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №23 (Гумистинский) Галустяна Левона Миружановича, набравшего 52,69% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №24 (Пшапский) Миносяна Ашота Ваграмовича, набравшего 64,57% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №25 (Мачарский) Садзба Инара Астиковича, набравшего 50,89% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №26 (Драндский) Харазия Адгура Рафетовича, набравшего 50,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №27 (Баслахуский) Бебия Венори Яковлевича, набравшего 65,85% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №30 (Кутолский) Голандзия Вахтанги Владимировича, набравшего 58,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №31 (Кындыгский) Зантария Резо Платоновича, набравшего 56,39% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;
по избирательному округу №35 (Галский) Шергелия Темура Адамуровича, набравшего 52,61% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.