 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Новости Вторник, 15 марта 2022 22:56
Оцените материал
(0 голосов)
ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия 15 марта 2022 года, в соответствии со ст. 35 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах выборов, поступивших к ней, зарегистрировала избранных 12 марта 2022 года депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия:

по избирательному округу №5 (Синопский) Ашуба Лашу Нугзаровича, набравшего 98,42% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №9 (Восточный) Кварчия Кана Валерьевича, набравшего 53,74% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №10 (Пицундский) Хутаба Даута Витальевича, набравшего 98,27% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №11 (Бзыпский) Бейя Тимура Абесаломовича, набравшего 77,56% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №12 (Гагрский) Аршба Астамура Борисовича, набравшего 51,15% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №14 (Цандрыпшский) Трапизоняна Галуста Парнаковича, набравшего 96,65% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №16 (Дуришский) Халваш Беслана Викторовича, набравшего 70,09% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №17 (Лыхнынский) Лакоба Аслана Султановича, набравшего 63,49% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №19 (Гудаутский городской второй) Хагба Алхаса Эсметовича, набравшего 58,48% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №23 (Гумистинский) Галустяна Левона Миружановича, набравшего 52,69% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №24 (Пшапский) Миносяна Ашота Ваграмовича, набравшего 64,57% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №25 (Мачарский) Садзба Инара Астиковича, набравшего 50,89% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №26 (Драндский) Харазия Адгура Рафетовича, набравшего 50,28% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №27 (Баслахуский) Бебия Венори Яковлевича, набравшего 65,85% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №30 (Кутолский) Голандзия Вахтанги Владимировича, набравшего 58,02% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №31 (Кындыгский) Зантария Резо Платоновича, набравшего 56,39% голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

по избирательному округу №35 (Галский) Шергелия Темура Адамуровича, набравшего 52,61% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Прочитано 5 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЭР ВСТРЕТИЛСЯ КОЛЛЕКТИВОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА НАЗНАЧЕНА ДАТА ПОВТОРНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №18 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.