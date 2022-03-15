ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия 15 марта 2022 года, в соответствии со ст. 35 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия» и на основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах выборов, поступивших к ней, зарегистрировала избранных 12 марта 2022 года депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия: