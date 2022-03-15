МЭР ВСТРЕТИЛСЯ КОЛЛЕКТИВОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба посетил Управление по делам молодежи и спорта. На встрече с мэром специалисты Управления рассказали о проделанной работе и намеченных планах.

Глава Администрации выразил готовность поддержать инициативы управления по делам молодежи, заметив, что ждет на рассмотрение конкретные проекты.

На просьбу специалистов управления о возобновлении проходивших ранее встреч молодежи с мэром, Беслан Эшба дал положительный ответ.