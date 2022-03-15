ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ 26 МАРТА 2022 ГОДА

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. В соответствии со ст. 36 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» повторное голосование будет проводиться по 17 избирательным округам:

Избирательный округ №2 (Новый район)

Халбад Дмитрий Гарриевич

Герхелия Астамур Баталович ПП «Амцахара»

Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)

Салакая Нарсоу Бесланович

Думава Хына Владимирович

Избирательный округ №4 (Северный)

Айба Батал Эдуардович

Рштуни Эрик Сагателович

Избирательный округ №6(Центральный)

Лолуа Рауль Валериевич

Маршания Дмитрий Александрович

Избирательный округ №7 (Библиотека)

Какалия Амиран Георгиевич

Айба Рашида Азаретовна

Избирательный округ №8 (Маякский)

Губаз Леон Ревазович

Нармания Наур Геннадьевич

Избирательный округ №13 (Гагрский городской)

Бения Реваз Шалвович

Барциц Алхас Валикович

Избирательный округ №15 (Отхарский)

Барцыц Алмасхан Эдуардович

Пилия Бадрик Игорьевич

Избирательный округ №20 (Аацынский)

Мархолия Рустам Гарриевич

Гулария Алиса Зауровна ПП «Амцахара»

Избирательный округ №21 (Н.Афонский)

Смыр Натали Викторовна

Пачулия Ахра Георгиевич

Избирательный округ №22 (Эшерский)

Авидзба Фазлибей Лизберович

Ардзинба Алмасхан Зурабович

Избирательный округ №28 (Гупский)

Гогия Демур Русланович

Какубава Тенгиз Рудикович ПП «Амцахара»

Избирательный округ №29 (Члоуский)

Акаба Алмас Даурович ПП «Амцахара»

Тарба Астамур Адикович

Избирательный округ №32 (Очамчырский)

Джопуа Батал Зурабович

Какалия Эшсоу Иванович

Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)

Эмурхба Беслан Инверович ПП «Амцахара»

Горзолия Дамир Иванович

Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)

Ткебучава Темур Елвардиевич

Качарава Герман Вячеславович

Повторное голосование по выборам депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия в соответствии со ст. 36 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» назначено на 26 марта 2022 года.