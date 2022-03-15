ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ 26 МАРТА 2022 ГОДА
Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. В соответствии со ст. 36 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» повторное голосование будет проводиться по 17 избирательным округам:
Избирательный округ №1 (Новый район)
Гицба Инар Альбертович
Квициния Гунда Сергеевна
Халбад Дмитрий Гарриевич
Герхелия Астамур Баталович ПП «Амцахара»
Избирательный Округ № 3 (Старый поселок)
Салакая Нарсоу Бесланович
Думава Хына Владимирович
Избирательный округ №4 (Северный)
Айба Батал Эдуардович
Рштуни Эрик Сагателович
Избирательный округ №6(Центральный)
Лолуа Рауль Валериевич
Маршания Дмитрий Александрович
Избирательный округ №7 (Библиотека)
Какалия Амиран Георгиевич
Айба Рашида Азаретовна
Избирательный округ №8 (Маякский)
Губаз Леон Ревазович
Нармания Наур Геннадьевич
Избирательный округ №13 (Гагрский городской)
Бения Реваз Шалвович
Барциц Алхас Валикович
Избирательный округ №15 (Отхарский)
Барцыц Алмасхан Эдуардович
Пилия Бадрик Игорьевич
Избирательный округ №20 (Аацынский)
Мархолия Рустам Гарриевич
Гулария Алиса Зауровна ПП «Амцахара»
Избирательный округ №21 (Н.Афонский)
Смыр Натали Викторовна
Пачулия Ахра Георгиевич
Избирательный округ №22 (Эшерский)
Авидзба Фазлибей Лизберович
Ардзинба Алмасхан Зурабович
Избирательный округ №28 (Гупский)
Гогия Демур Русланович
Какубава Тенгиз Рудикович ПП «Амцахара»
Избирательный округ №29 (Члоуский)
Акаба Алмас Даурович ПП «Амцахара»
Тарба Астамур Адикович
Избирательный округ №32 (Очамчырский)
Джопуа Батал Зурабович
Какалия Эшсоу Иванович
Избирательный округ №33 (Ткуарчалский первый)
Эмурхба Беслан Инверович ПП «Амцахара»
Горзолия Дамир Иванович
Избирательный округ №34 (Ткуарчалский второй)
Ткебучава Темур Елвардиевич
Качарава Герман Вячеславович
Повторное голосование по выборам депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия в соответствии со ст. 36 Конституционного закона Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» назначено на 26 марта 2022 года.