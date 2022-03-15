 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ВИЗИТА ДЕЛЕГАЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 15 марта 2022 23:06
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ВИЗИТА ДЕЛЕГАЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ В АБХАЗИЮ

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел  рабочее совещание по итогам рабочей поездки российской делегации во главе с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем в Абхазию.

В ней приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа и его заместитель Валерий Папба; премьер-министр Александр Анкваб, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, члены правительства, руководство  «Черноморэнерго» и Управления капитального строительства.

Члены правительства доложили Главе государства об итогах   консультаций, а также о решениях, выработанных совместно с делегацией Минэкономразвития РФ.
Президент Аслан Бжания обозначил ряд вопросов в части освоения финансовой помощи РФ  и реализации Инвестпрограммы.

На совещании было отмечено, что формирование новой Инвестпрограммы планируется с учётом проработанных совместно с Минэкономразвития России подходов.

Глава государства обратил внимание членов правительства на важность своевременного освоения лимитов финансирования объектов ИП.
На основании решений, ранее принятых в ходе рабочей поездки Президента Абхазии Аслана Бжания в Москву в новую Инвестиционную программу содействия социально-экономического развития Республики Абхазия 2023-2025 г.г. включены мероприятия по повышению заработной платы работников бюджетной сферы; осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности в рамках Инвестпрограммы; поддержку системы кредитования малого предпринимательства; поддержку проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности; реализацию программы льготного кредитования; создание системы администрирования налогов; создание системы администрирования налогов с использованием кадастровой    оценки.

На совещании обсуждались и ряд других актуальных вопросов.

Прочитано 9 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОВТОРНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОЙДЕТ 26 МАРТА 2022 ГОДА ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 58 ЧЕЛОВЕК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.