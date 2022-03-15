ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ВИЗИТА ДЕЛЕГАЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ В АБХАЗИЮ

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел рабочее совещание по итогам рабочей поездки российской делегации во главе с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем в Абхазию. В ней приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа и его заместитель Валерий Папба; премьер-министр Александр Анкваб, первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, члены правительства, руководство «Черноморэнерго» и Управления капитального строительства.

Президент Аслан Бжания обозначил ряд вопросов в части освоения финансовой помощи РФ и реализации Инвестпрограммы.

На совещании было отмечено, что формирование новой Инвестпрограммы планируется с учётом проработанных совместно с Минэкономразвития России подходов.

Глава государства обратил внимание членов правительства на важность своевременного освоения лимитов финансирования объектов ИП.

На основании решений, ранее принятых в ходе рабочей поездки Президента Абхазии Аслана Бжания в Москву в новую Инвестиционную программу содействия социально-экономического развития Республики Абхазия 2023-2025 г.г. включены мероприятия по повышению заработной платы работников бюджетной сферы; осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности в рамках Инвестпрограммы; поддержку системы кредитования малого предпринимательства; поддержку проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности; реализацию программы льготного кредитования; создание системы администрирования налогов; создание системы администрирования налогов с использованием кадастровой оценки.

На совещании обсуждались и ряд других актуальных вопросов.