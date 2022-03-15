ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 58 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 157 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 58 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 18 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.
В Гудаутской ЦРБ скончался мужчина 88 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52952 человек.
Зарегистрировано 669 летальных случаев. Выздоровели 48059 человек.
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