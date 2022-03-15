ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 58 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 157 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 58 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 18 пациентов, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.