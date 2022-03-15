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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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Абхазия Информ

ТПП АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «MITT-2022»

Новости Среда, 16 марта 2022 00:07
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ТПП АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «MITT-2022»
Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с президентом Тамилой Мерцхулава и совместно с Минтуризма принимает участие в международной туристической выставке «MITT-2022», которая проходит в Москве с 15 по 17 марта. 
 
Несмотря на события вокруг Украины, выставка состоялась в запланированные сроки и сохранила свой международный статус. Мероприятие объявлено COVID-безопасным.
 
28-ой год подряд выставка «MITT2022» становится ведущей деловой площадкой, где встречаются лидеры мирового рынка и демонстрируются новинки в преддверии туристического сезона.
 
Национальный павильон Республики Абхазия представлен на государственном уровне и стал площадкой для презентации турпродуктов и туристских маршрутов, уникальных ее возможностей в части отдыха и путешествий.
 
В рамках выставки состоится розыгрыш, в котором сможет принять участие любой желающий и стать обладателем призов – набора абхазских вин и абхазской продукции.
 
«Для нас MITT по-прежнему остается профессиональной площадкой для турбизнеса и ежегодное участие в ней для нас – хорошая традиция, подкрепленная доказанной эффективностью. Нет сомнений, и в том, что для многих участников выставки, участие в ней является главным событием года. Представляя интересы предпринимателей, мы стараемся привлечь целевую аудиторию, способствать стабильному росту продаж и продвижению бренда. Наша задача продемонстрировать зарубежным отельерам и экспертам, индустрию абхазского гостеприимства, так как продвижение предлагаемого продукта, который всегда сопровождается его дегустацией», - говорит Тамила Мерцхулава.
Несмотря на события и санкции участников немало, но это в основном – регионы России, так как сегодня все делается для развития внутреннего туризма. В сравнении с прошлым годом посетителей много. Проводятся конкурсы, выступают ансамбли, настроение у всех хорошее. Из зарубежных стран в выставке принимают участие Венесуэла, Армения, Египет, Алжир, Индонезия, Кения, Турция, Тайланд , Белоруссия, Таджикистан и Узбекистан.
Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 16 марта 2022 00:19

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