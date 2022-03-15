ТПП АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ «MITT-2022»

Сухум. 15 марта 2022. Абхазия-Информ. Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во главе с президентом Тамилой Мерцхулава и совместно с Минтуризма принимает участие в международной туристической выставке «MITT-2022», которая проходит в Москве с 15 по 17 марта.

Несмотря на события вокруг Украины, выставка состоялась в запланированные сроки и сохранила свой международный статус. Мероприятие объявлено COVID-безопасным.

28-ой год подряд выставка «MITT2022» становится ведущей деловой площадкой, где встречаются лидеры мирового рынка и демонстрируются новинки в преддверии туристического сезона.

Национальный павильон Республики Абхазия представлен на государственном уровне и стал площадкой для презентации турпродуктов и туристских маршрутов, уникальных ее возможностей в части отдыха и путешествий.

В рамках выставки состоится розыгрыш, в котором сможет принять участие любой желающий и стать обладателем призов – набора абхазских вин и абхазской продукции.

«Для нас MITT по-прежнему остается профессиональной площадкой для турбизнеса и ежегодное участие в ней для нас – хорошая традиция, подкрепленная доказанной эффективностью. Нет сомнений, и в том, что для многих участников выставки, участие в ней является главным событием года. Представляя интересы предпринимателей, мы стараемся привлечь целевую аудиторию, способствать стабильному росту продаж и продвижению бренда. Наша задача продемонстрировать зарубежным отельерам и экспертам, индустрию абхазского гостеприимства, так как продвижение предлагаемого продукта, который всегда сопровождается его дегустацией», - говорит Тамила Мерцхулава.