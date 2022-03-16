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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В МАРТОВСКОМ НАСТУПЛЕНИИ

Новости Среда, 16 марта 2022 13:49
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В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В МАРТОВСКОМ НАСТУПЛЕНИИ

Сухум. 16 марта 2022. Абхазия-Информ. 29 лет прошло со дня мартовской операции по освобождению столицы Абхазии.

В парк Славы возложили цветы к Мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии пришли матери и родственники погибших, ветераны войны, президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб,  спикер Парламента Валерий Кварчия, члены правительства, глава Администрации Сухума Беслан Эшба и его заместители, представители общественности.

15-16 марта 1993 года Вооруженными силами Абхазии была предпринята очередная попытка освободить Сухум от войск Госсовета Грузии, оккупировавших ее на третий день войны.

Абхазские войска форсировали реку Гумиста в нижнем ее течении. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15-го на 16 марта, не имела успеха.

После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В мартовской операции погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.

Главнокомандующий Владислав Ардзинба в те дни сказал: «Мы должны говорить не о поражении наших войск, а о неудачной попытке наступления. Но сам факт того, что мы предпринимаем одно наступление, следующее наступление, настойчиво ищем путь освобождения нашего родного города, говорит и о нашей силе, и о наших возможностях».

Несмотря на срыв операции, мартовское наступление стало поворотным пунктом в войне. Полученный опыт пригодился в следующем, уже в победном сражении за столицу, что, по сути, предрешило исход всей войны.

Историк Валико Пачулия отмечал, что опыт боевых действий показал, что прорыв фронта противника на одном стратегическом направлении недостаточен.

Исходя из этого, военное командование Абхазии во главе с генерал-майором Султаном Сосналиевым разработало стратегическую операцию, предусматривавшую одновременное наступление на фронтах.

Действительно, проведение, одновременных, согласованных между собой крупных операций на нескольких стратегических направлениях, оказалось наиболее эффективным способом разгрома противника.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 16 марта 2022 13:56

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