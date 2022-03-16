ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Сухум. 16 марта 2022. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает: завтра, 17 марта, в связи с ремонтом водопровода на ул. Когония – ул. Инал-ипа, ул. Когония – ул. Калмыковой, ул. Воронова (3-я баня), ул. Бегуаа (водовод d=500мм) с 00:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды по ул. Эшба, в районе Колоса, по ул. Адыгейской, в нагорной и центральной части города, в ВИЭМе.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.