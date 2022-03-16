ИРИНА АНУА УТВЕРЖДЕНА В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХБОЛЬНИЦЫ
Сухум. 16 марта 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба утвердил Ирину Ануа в должности главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы.
«Ирина Михайловна некоторое время исполняла обязанности главврача больницы и вы все ее знаете. В больнице есть ряд важных задач, которые мы будем решать совместно. Минздрав оказывает необходимую помощь и будет продолжать в дальнейшем», – сообщил министр коллективу больницы.
«Прежде всего, это командная работа всего коллектива, в одиночку трудно выполнять непростые задачи данного специализированного учреждения. Будем работать сообща во благо нашего дела», – отметила она.
Ирина Ануа исполняла обязанности главврача медучреждения с 22 сентября 2021 года. Бывший руководитель Георгий Игоревич Кортава был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.