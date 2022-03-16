ИРИНА АНУА УТВЕРЖДЕНА В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХБОЛЬНИЦЫ

«Ирина Михайловна некоторое время исполняла обязанности главврача больницы и вы все ее знаете. В больнице есть ряд важных задач, которые мы будем решать совместно. Минздрав оказывает необходимую помощь и будет продолжать в дальнейшем», – сообщил министр коллективу больницы.

Ирина Ануа поблагодарила министра за оказанное ей доверие.

«Прежде всего, это командная работа всего коллектива, в одиночку трудно выполнять непростые задачи данного специализированного учреждения. Будем работать сообща во благо нашего дела», – отметила она.

Ирина Ануа исполняла обязанности главврача медучреждения с 22 сентября 2021 года. Бывший руководитель Георгий Игоревич Кортава был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.