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Абхазия Информ

ИРИНА АНУА УТВЕРЖДЕНА В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХБОЛЬНИЦЫ

Новости Среда, 16 марта 2022 20:52
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ИРИНА АНУА УТВЕРЖДЕНА В ДОЛЖНОСТИ ГЛАВВРАЧА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПСИХБОЛЬНИЦЫ

Сухум. 16 марта 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба утвердил Ирину Ануа  в должности  главврача Республиканской специализированной психиатрической больницы.

«Ирина Михайловна некоторое время исполняла обязанности главврача больницы и вы все ее знаете. В больнице  есть ряд важных задач, которые мы будем решать совместно. Минздрав оказывает необходимую помощь и будет продолжать в дальнейшем», – сообщил  министр коллективу больницы. 

Ирина Ануа поблагодарила министра за оказанное ей доверие.

«Прежде всего, это командная работа всего коллектива, в одиночку трудно выполнять непростые задачи данного специализированного учреждения. Будем работать сообща во благо нашего дела», – отметила она.

Ирина Ануа исполняла обязанности главврача медучреждения с 22 сентября 2021 года. Бывший руководитель Георгий Игоревич Кортава был освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

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