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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ КАРАТИСТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Новости Среда, 16 марта 2022 23:11
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АБХАЗСКИЕ КАРАТИСТЫ СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Сухум. 16 марта 2022. Абхазия-Информ. 12-13 марта в Тамбове прошло первенство и чемпионат России по фудокан каратэ. В нем приняли участие порядка 500 спортсменов из 16 регионов России, также серьезную конкуренцию российским каратистам составили представители команд из ДНР и Республики Абхазия.

Абхазию представляли 11 спортсменов. Сопровождал спортсменов президент Федерации каратэ фудокан Абхазии Сергей Демьянов. 
Юные спортсмены из Абхазии продемонстрировали хорошие результаты, выдержали конкуренцию и показали свое мастерство, завоевав по 5 серебряных и бронзовых медалей.

Серебряными призерами первенства стали: Каталина Шербина в разделе кумитэ среди спортсменок 12-13 лет, Эрнест Захарян в кумитэ среди спортсменов 9 лет, Александра Демьянова в кумитэ среди спортсменок до 7 лет, Кэтэлина и Даниел Щербина в энбу среди спортсменов 16-17 лет. 
Третьи места заняли: Диана Романова в ката среди спортсменок 18 лет и старше, Иван Демьянов в кумитэ среди спортсменов 11 лет. Даниел Щербина, Артем Голянов и Максим Шерстов заняли третье место в командном кумитэ среди спортсменов 16-17 лет. 
Спортсмены на турнир командированы Государственным комитетом РА по делам молодежи и спорту.
Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 16 марта 2022 23:17

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