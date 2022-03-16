МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В МАРТОВСКОМ НАСТУПЛЕНИИ

Сухум. 16 марта 2022. Абхазия-Информ. В день 29 годовщины одной из самых трагичных и скорбных дат в новейшей истории Абхазии - мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, коллектив Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту, представитель Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум, студенты и преподаватели Сухумского государственного колледжа, активисты «Движение молодежи» возложили цветы к мемориалу погибшим в Эшере.

Участники акции минутой молчания почтили память тех, кто 29 лет назад не вернулся из боя. Зажгли 222 свечи памяти тем, кто ценой своей жизни приблизил победу, но так и не дождался ее.