ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 53 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 марта проведено у 160 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 52 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 20 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.