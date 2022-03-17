ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 53 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 марта проведено у 160 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 52 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 20 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53004 человека.
Зарегистрировано 669 летальных случаев. Выздоровели 48163 человека.
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