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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 53 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕКА

Новости Четверг, 17 марта 2022 12:37
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 53 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 марта проведено у 160 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 52 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 20 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 22 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 11, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53004 человека.

Зарегистрировано 669 летальных случаев. Выздоровели 48163 человека.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 17 марта 2022 12:41

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