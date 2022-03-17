ГОТОВИТСЯ К ПОДПИСАНИЮ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Проектом Соглашения предполагается, что Российская Федерация предоставляет гражданам Республики Абхазия право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство Российской Федерации будут установлены Президентом Российской Федерации.

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Готовится к подписанию Соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства.

Упрощенная процедура будет действовать в одностороннем порядке – проект Соглашения не предусматривает упрощенного порядка приобретения абхазского гражданства и не меняет основания и порядок приобретения абхазского гражданства как в упрощенном, так и в общем порядке.

В проекте Соглашения закреплена норма, согласно которой лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят военную службу в той Стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на военную службу в другой Стороне.

В проекте отмечается, что лица с гражданством обеих Сторон пользуются правами на социальное обеспечение, образование и медицинское обслуживание в соответствии с законодательством страны, в которой они постоянно проживают.

Проект Соглашения предусматривает, что в государствах, дипломатические отношения с которыми поддерживает только одна из Сторон либо в которых имеются дипломатические представительства или консульские учреждения только одной из Сторон, указанные лица пользуются защитой и покровительством такой Стороны в полном объеме.

Соглашение будет подписано Министерством иностранных дел Республики Абхазия по достижении договоренности с Российской Федерацией.





