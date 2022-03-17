ПОСОЛ РОССИИ В АБХАЗИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Новости Четверг, 17 марта 2022 12:57
Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Алексей Двинянин освобожден от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Абхазии.
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