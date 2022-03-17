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Абхазия Информ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГАМ

Новости Четверг, 17 марта 2022 18:33
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГАМ

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Данные Центральной Избирательной комиссии итоги первого тура по голосованию по округам – выборы депутатов Народного Собрания – парламента Республики Абхазия.

ОКРУГ №1

Число граждан, внесенных в списки избирателей           5234 

Основной список  5146 

Дополнительный список           88      

Число граждан, принявших участие в голосовании          2121 

Количество бюллетеней, признанных недействительными      70      

Процент явки         40,52%        

Ф.И.О. кандидата                                    За         %

1. ГИЦБА ИНАР АЛЬБЕРТОВИЧ –       936     44,13%

2. ДЖОПУА РАМАЗ ГИВИЕВИЧ –       485     22,87%

3. КВИЦИНИЯ ГУНДА СЕРГЕЕВНА    630     29,70%

ОКРУГ № 2   

Число граждан, внесенных в списки избирателей           5237 

Основной список  5158 

Дополнительный список           79      

Число граждан, принявших участие в голосовании          1510 

Количество бюллетеней, признанных недействительными      64      

Процент явки         28,83%        

Ф.И.О. кандидата                                                      За             %

1. АВИДЗБА БЕСЛАН ИВАНОВИЧ              –         66            4,37%

2. ГЕРХЕЛИЯ АСТАМУР БАТАЛОВИЧ            –    614            40,66%

3. ЖИЛИНСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА         –   56             3,71%

4. ХАЛБАД ДМИТРИЙ ГАРРИЕВИЧ     –           710              47,02%

ОКРУГ № 3               

Число граждан, внесенных в списки избирателей           5051 

Основной список  4999 

Дополнительный список           52      

Число граждан, принявших участие в голосовании          1853 

Количество бюллетеней, признанных недействительными      90      

Процент явки         36,69%        

Ф.И.О. кандидата                                                        За          %

1. АРДЗИНБА ГЕННАДИЙ АЛЕКАЕВИЧ              –   49       2,64%

2. ДГЕБИЯ САИД ТАРИЕЛОВИЧ                          –   210    11,33%

3. ДУМАВА ХЫНА ВЛАДИМИРОВИЧ          –           447      24,12%

4. ТОРЧУА БЕСЛАН ЮРЬЕВИЧ                         –     302      16,30%

5. САЛАКАЯ НАРСОУ БЕСЛАНОВИЧ            –       755        40,74%

ОКРУГ № 4               

Число граждан, внесенных в списки избирателей           3849 

Основной список  3767 

Дополнительный список           82      

Число граждан, принявших участие в голосовании          2005 

Количество бюллетеней, признанных недействительными      52      

Процент явки         52,09%        

Ф.И.О. кандидата                                                     За             %

1. АДЗЫНБА ШАМИЛЬ ОМАРОВИЧ                   – 314        15,66%

2. АЙБА БАТАЛ ЭДУАРДОВИЧ                           –   475         23,69%

3. АСАБУА АЛЯС БОРИСОВИЧ                         –   203        10,12%

4. ЖИБА ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ                   –   318          15,86%

5. РШТУНИ ЭРИК САГАТЕЛОВИЧ                     –   429          21,40%

6. ЧХЕИДЗЕ ДАВИД ГУРАМОВИЧ                       –   214        10,67%

ОКРУГ №5                            

Число граждан, внесенных в списки избирателей           3997 

Основной список  3927 

Дополнительный список           70      

Число граждан, принявших участие в голосовании          1902 

Количество бюллетеней, признанных недействительными      30      

Процент явки         47,59%        

Ф.И.О. кандидата                                        За            %

1 АШУБА ЛАША НУГЗАРОВИЧ         –   1872        98,42%

ОКРУГ №6                            

Число граждан, внесенных в списки избирателей           5548 

Основной список  5453 

Дополнительный список           95      

Число граждан, принявших участие в голосовании          2697 

Количество бюллетеней, признанных недействительными      70      

Процент явки         48,61%        

Ф.И.О. кандидата                                                          За                  %

1. АГУМАВА ЭРАСТ РАМЗАНОВИЧ                      –   438              16,24%

2. АМИЧБА ДМИТРИЙ КАПИТОНОВИЧ                   – 295            10,94%

3. АСЛАНДЗИЯ АЛХАС ОТАРОВИЧ                       –   255              9,45%

4. ЛОЛУА РАУЛЬ ВАЛЕРИЕВИЧ                                  – 487          18,06%

5. МАРШАНИЯ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ         – 1096           40,64%

6. ТУЖБА КОНСАНТИН АНДРЕЕВИЧ                      –   56               2,08%

ОКРУГ №7                            

Число граждан, внесенных в списки избирателей           5419 

Основной список  5284 

Дополнительный список           135    

Число граждан, принявших участие в голосовании          2651 

Количество бюллетеней, признанных недействительными      109    

Процент явки         48,92%        

Ф.И.О. кандидата                                                     За              %

1. АЙБА РАШИДА АЗАРЕТОВНА                        – 574      21,65%

2. АРЧЕЛИЯ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ                – 215    8,11%

3. АЧБА БЕСЛАН ЮРЬЕВИЧ                               –   69       2,60%

4. ЗУХБА ЛАША АНАТОЛЬЕВИЧ                        – 110   4,15%

5. ИНАПШБА РУСЛАН АНТОВИЧ                       – 291       10,98%

6. КАКАЛИЯ АМИРАН ГЕОРГИЕВИЧ                 – 474      17,88%

7. КАРЧАВА БЕСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ                – 126       4,75%

8. ЛАГВИЛАВА АДГУР ГЕННАДЬЕВИЧ          –   404      15,24%

9. РЕКВАВА ТЕМУР РЕВАЗОВИЧ                    –   279     10,52%

ОКРУГ №8                            

Число граждан, внесенных в списки избирателей           4081 

Основной список  4016 

Дополнительный список           65      

Число граждан, принявших участие в голосовании          2008 

Количество бюллетеней, признанных недействительными      86      

Процент явки         49,20%        

Ф.И.О. кандидата                                                      За              %

1. БГАНБА АНЕТТА СЕРГЕЕВНА              –           45              2,24%

2. ГАБНИЯ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ                  – 235        11,70%

3. ГУБАЗ ЛЕОН РЕВАЗОВИЧ                            –   445          22,16%

4. КАКАЛИЯ АСТАМУР ВАЛЕРЬЕВИЧ              –   229         11,40%

5. КАЛЯГИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА             –   91            4,53%

6. НАРМАНИЯ НАУР ГЕННАДЬЕВИЧ                 – 516          25,70%

7. ЧАЧХАЛИЯ ИРАКЛИЙ ЗАУРИЕВИЧ              –   361         17,98%

ОКРУГ №9                            

Число граждан, внесенных в списки избирателей           3033 

Основной список  2977 

Дополнительный список           56      

Число граждан, принявших участие в голосовании          2181 

Количество бюллетеней, признанных недействительными 40           

Процент явки         71,91%        

№       Ф.И.О. кандидата                                              За                %

1. БАСАРИЯ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ              –   38          1,74%

2. ГЕЗЕРДАВА САИД ИГОРЕВИЧ                          –   72        3,30%

3. ДЖИКИРБА ШАБАТ ИРАДИОНОВИЧ               –     93      4,26%

4. КВАРЧИЯ КАН ВАЛЕРИЕВИЧ                           –   1172    53,74%

5. ПИЛИЯ ДАВИД ЧИЧОВИЧ                              –     766      35,12%

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 17 марта 2022 18:44

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