РЕЗУЛЬТАТЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ПО ОКРУГАМ
Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Данные Центральной Избирательной комиссии итоги первого тура по голосованию по округам – выборы депутатов Народного Собрания – парламента Республики Абхазия.
ОКРУГ №1
Число граждан, внесенных в списки избирателей 5234
Основной список 5146
Дополнительный список 88
Число граждан, принявших участие в голосовании 2121
Количество бюллетеней, признанных недействительными 70
Процент явки 40,52%
Ф.И.О. кандидата За %
1. ГИЦБА ИНАР АЛЬБЕРТОВИЧ – 936 44,13%
2. ДЖОПУА РАМАЗ ГИВИЕВИЧ – 485 22,87%
3. КВИЦИНИЯ ГУНДА СЕРГЕЕВНА 630 29,70%
ОКРУГ № 2
Число граждан, внесенных в списки избирателей 5237
Основной список 5158
Дополнительный список 79
Число граждан, принявших участие в голосовании 1510
Количество бюллетеней, признанных недействительными 64
Процент явки 28,83%
Ф.И.О. кандидата За %
1. АВИДЗБА БЕСЛАН ИВАНОВИЧ – 66 4,37%
2. ГЕРХЕЛИЯ АСТАМУР БАТАЛОВИЧ – 614 40,66%
3. ЖИЛИНСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – 56 3,71%
4. ХАЛБАД ДМИТРИЙ ГАРРИЕВИЧ – 710 47,02%
ОКРУГ № 3
Число граждан, внесенных в списки избирателей 5051
Основной список 4999
Дополнительный список 52
Число граждан, принявших участие в голосовании 1853
Количество бюллетеней, признанных недействительными 90
Процент явки 36,69%
Ф.И.О. кандидата За %
1. АРДЗИНБА ГЕННАДИЙ АЛЕКАЕВИЧ – 49 2,64%
2. ДГЕБИЯ САИД ТАРИЕЛОВИЧ – 210 11,33%
3. ДУМАВА ХЫНА ВЛАДИМИРОВИЧ – 447 24,12%
4. ТОРЧУА БЕСЛАН ЮРЬЕВИЧ – 302 16,30%
5. САЛАКАЯ НАРСОУ БЕСЛАНОВИЧ – 755 40,74%
ОКРУГ № 4
Число граждан, внесенных в списки избирателей 3849
Основной список 3767
Дополнительный список 82
Число граждан, принявших участие в голосовании 2005
Количество бюллетеней, признанных недействительными 52
Процент явки 52,09%
Ф.И.О. кандидата За %
1. АДЗЫНБА ШАМИЛЬ ОМАРОВИЧ – 314 15,66%
2. АЙБА БАТАЛ ЭДУАРДОВИЧ – 475 23,69%
3. АСАБУА АЛЯС БОРИСОВИЧ – 203 10,12%
4. ЖИБА ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ – 318 15,86%
5. РШТУНИ ЭРИК САГАТЕЛОВИЧ – 429 21,40%
6. ЧХЕИДЗЕ ДАВИД ГУРАМОВИЧ – 214 10,67%
ОКРУГ №5
Число граждан, внесенных в списки избирателей 3997
Основной список 3927
Дополнительный список 70
Число граждан, принявших участие в голосовании 1902
Количество бюллетеней, признанных недействительными 30
Процент явки 47,59%
Ф.И.О. кандидата За %
1 АШУБА ЛАША НУГЗАРОВИЧ – 1872 98,42%
ОКРУГ №6
Число граждан, внесенных в списки избирателей 5548
Основной список 5453
Дополнительный список 95
Число граждан, принявших участие в голосовании 2697
Количество бюллетеней, признанных недействительными 70
Процент явки 48,61%
Ф.И.О. кандидата За %
1. АГУМАВА ЭРАСТ РАМЗАНОВИЧ – 438 16,24%
2. АМИЧБА ДМИТРИЙ КАПИТОНОВИЧ – 295 10,94%
3. АСЛАНДЗИЯ АЛХАС ОТАРОВИЧ – 255 9,45%
4. ЛОЛУА РАУЛЬ ВАЛЕРИЕВИЧ – 487 18,06%
5. МАРШАНИЯ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – 1096 40,64%
6. ТУЖБА КОНСАНТИН АНДРЕЕВИЧ – 56 2,08%
ОКРУГ №7
Число граждан, внесенных в списки избирателей 5419
Основной список 5284
Дополнительный список 135
Число граждан, принявших участие в голосовании 2651
Количество бюллетеней, признанных недействительными 109
Процент явки 48,92%
Ф.И.О. кандидата За %
1. АЙБА РАШИДА АЗАРЕТОВНА – 574 21,65%
2. АРЧЕЛИЯ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – 215 8,11%
3. АЧБА БЕСЛАН ЮРЬЕВИЧ – 69 2,60%
4. ЗУХБА ЛАША АНАТОЛЬЕВИЧ – 110 4,15%
5. ИНАПШБА РУСЛАН АНТОВИЧ – 291 10,98%
6. КАКАЛИЯ АМИРАН ГЕОРГИЕВИЧ – 474 17,88%
7. КАРЧАВА БЕСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ – 126 4,75%
8. ЛАГВИЛАВА АДГУР ГЕННАДЬЕВИЧ – 404 15,24%
9. РЕКВАВА ТЕМУР РЕВАЗОВИЧ – 279 10,52%
ОКРУГ №8
Число граждан, внесенных в списки избирателей 4081
Основной список 4016
Дополнительный список 65
Число граждан, принявших участие в голосовании 2008
Количество бюллетеней, признанных недействительными 86
Процент явки 49,20%
Ф.И.О. кандидата За %
1. БГАНБА АНЕТТА СЕРГЕЕВНА – 45 2,24%
2. ГАБНИЯ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ – 235 11,70%
3. ГУБАЗ ЛЕОН РЕВАЗОВИЧ – 445 22,16%
4. КАКАЛИЯ АСТАМУР ВАЛЕРЬЕВИЧ – 229 11,40%
5. КАЛЯГИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА – 91 4,53%
6. НАРМАНИЯ НАУР ГЕННАДЬЕВИЧ – 516 25,70%
7. ЧАЧХАЛИЯ ИРАКЛИЙ ЗАУРИЕВИЧ – 361 17,98%
ОКРУГ №9
Число граждан, внесенных в списки избирателей 3033
Основной список 2977
Дополнительный список 56
Число граждан, принявших участие в голосовании 2181
Количество бюллетеней, признанных недействительными 40
Процент явки 71,91%
№ Ф.И.О. кандидата За %
1. БАСАРИЯ АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ – 38 1,74%
2. ГЕЗЕРДАВА САИД ИГОРЕВИЧ – 72 3,30%
3. ДЖИКИРБА ШАБАТ ИРАДИОНОВИЧ – 93 4,26%
4. КВАРЧИЯ КАН ВАЛЕРИЕВИЧ – 1172 53,74%
5. ПИЛИЯ ДАВИД ЧИЧОВИЧ – 766 35,12%
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