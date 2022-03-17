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Абхазия Информ

В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДУРИПШСКОГО ХРАМА

Новости Четверг, 17 марта 2022 20:43
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В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДУРИПШСКОГО ХРАМА

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Восстановлению христианского храма в с. Дурипш Гудаутского района была посвящена встреча премьер-министра Александра Анкваба с инициатором реставрационных работ священнослужителем о. Гавриилом при участии и. о. министра культуры Динары Смыр, заместителя министра по вопросам охраны историко-культурного наследия Гарри Сангулия, искусствоведом, археологом Сурамом Сакания.

Александр Анкваб выразил поддержку идеи восстановления дурипшского храма, отметив, что этот вопрос ранее уже обсуждался. В настоящее время стороны сосредоточены на уточнении некоторых архитектурных решений, которые должны, по мнению премьер-министра и специалистов, учитывать традиции храмового строительства, сложившиеся в Абхазии за многие века.

Участники встречи отметили достижение взаимопонимания и согласились продолжить работы при полном взаимодействии.

Александр Анкваб, отмечая, что реставрационных работ требуют многие христианские культовые сооружения в республике, подчеркнул важность профессионального подхода к таким проблемам.

Премьер-министр подтвердил готовность правительства оказывать максимальное содействие в этих вопросах.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 17 марта 2022 20:46

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