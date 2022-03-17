В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДУРИПШСКОГО ХРАМА

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Восстановлению христианского храма в с. Дурипш Гудаутского района была посвящена встреча премьер-министра Александра Анкваба с инициатором реставрационных работ священнослужителем о. Гавриилом при участии и. о. министра культуры Динары Смыр, заместителя министра по вопросам охраны историко-культурного наследия Гарри Сангулия, искусствоведом, археологом Сурамом Сакания.