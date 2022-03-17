СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Новости Четверг, 17 марта 2022 20:46
Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Вопросы организации дорожного движения на автомагистралях республики, в том числе состояние дорожного покрытия, освещения, установки дорожных знаков и искусственных ограничений скорости, снижения числа дорожно-транспортных происшествий и соблюдения ПДД, ремонтно-восстановительных работ и очистки придорожных полос обсуждались на рабочей встрече премьер-министра Александра Анкваба с участием вице-премьера, министра экономики К. Озган, гендиректора РУП «Абхазавтодор» М. Логуа, председателя Дорожного фонда Республики Абхазия В. Цвижба, начальника УГАИ МВД Б. Агрба.
Премьер-министр поручил министерству экономики обеспечить коллегиальное обсуждение существующих проблем и совместной выработки предложений по поэтапному их решению с учетом приоритетности и финансовых возможностей государства.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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