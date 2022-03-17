СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Вопросы организации дорожного движения на автомагистралях республики, в том числе состояние дорожного покрытия, освещения, установки дорожных знаков и искусственных ограничений скорости, снижения числа дорожно-транспортных происшествий и соблюдения ПДД, ремонтно-восстановительных работ и очистки придорожных полос обсуждались на рабочей встрече премьер-министра Александра Анкваба с участием вице-премьера, министра экономики К. Озган, гендиректора РУП «Абхазавтодор» М. Логуа, председателя Дорожного фонда Республики Абхазия В. Цвижба, начальника УГАИ МВД Б. Агрба.

