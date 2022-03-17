КОНЦЕРТ-РЕКВИЕМ ПО ПОГИБШИМ ЗАЩИТНИКАМ АБХАЗИИ ПРОШЕЛ В АБГОСФИЛАРМОНИИ

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Ежегодный концерт «Памяти павших в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов» состоялся в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

В концерте приняли участие солисты Абхазской государственной филармонии – Асида Шакая, Елена Анкваб, Нана Черкезия, Альдона Цкуа, Нугзар Какалия, Алхас Ферзба, Астанда Джикирба, а также солисты Челябинской государственной филармонии, лауреаты международных конкурсов – Татьяна Зайцева (саксофон-сопрано), Анастасия Полумогина (саксофон-сопрано), Ирина Головина (фортепиано) и артисты Абхазского государственного молодежного театра – Альдона Адлейба, Лана Гергия, Эсма Шуген, Ахра Кварчия.

В программе вечера прозвучали Бах, Гендель, Прайснер, Киляр, Вилла Лобос, Рахманинов, Гомес, Масканьи, Вавилов, Шуман. Были прочитаны стихи Лели Тванба, Рушбея Смыр и Рауля Ласурия.

Концерт «Памяти павших в Отечественной войне Абхазии 1992-1993 гг.» проводится с 2015 г. Автором проекта стала Заслуженная артистка РА, художественный руководитель Абхазской филармонии Эсма Джениа.