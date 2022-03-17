В ГОСФИЛАРМОНИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ НА УКРАИНЕ

Сухум. 17 марта 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение организовать акцию поддержки специальной военной операции Российской Федерации на Украине и 8–летия со дня подписания договора о принятии в состав РФ Республики Крым и города Севастополь.