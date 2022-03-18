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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ТПП АБХАЗИИ С 20-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

Новости Пятница, 18 марта 2022 13:10
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ТПП АБХАЗИИ С 20-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата республики Абхазия отмечает свой юбилей – 20-летие со дня создания. Президент Аслан Бжания поздравил президента ТПП Тамилу Мерцхулава и коллектив палаты с этой знаменательной датой. В поздравлении говорится:

«Уважаемая Тамила Валериевна!

Поздравляю Вас и весь коллектив Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия с 20-летием со дня основания.

Деятельность Торгово-промышленной палаты заслуживает особого уважения. Вы продвигаете интересы абхазских предпринимателей, позитивный имидж нашей страны за рубежом и создаете благоприятные условия для формирования делового климата.

Сегодня Вы успешно продолжаете те традиции, которые были заложены основателем, первым президентом ТПП Геннадием Леонидовичем Гагулия. При Геннадии Леонидовиче деятельность ТПП вышла на международный уровень. Его вклад в развитие и укрепление позиций организации невозможно переоценить.

Деятельность Торгово-промышленной палаты очень важна для страны, поскольку вы рассказываете о нас всему миру. До международного признания независимости нашей республики, ТПП РА посредством своей активной работы, участия в различных международных выставках и других мероприятиях, представляла информацию об Абхазии, ее культуре и экономике, о том, что наша страна производит. Мы понимаем, насколько это было сложно. Ведь и сегодня вам приходится сталкиваться с трудностями в работе. Деятельность ТПП в те годы, безусловно, сыграла важную роль в продвижении позитивного имиджа Абхазии и расширении ее деловых контактов. В наши дни этот аспект работы Палаты также не теряет своей актуальности и значимости.

Все, что делается Торгово-промышленной палатой Абхазии, ее успехи и достижения невозможны без слаженной работы коллектива.

Уважаемая Тамила Валериевна, в этот знаменательный день, хотел бы отметить сплоченность и профессионализм команды ТПП, которая по-настоящему предана своему делу.

В этот торжественный день, уважаемая Тамила Валериевна, желаю Вам и всему коллективу Торгово-промышленной палаты реализации всех намеченных планов и процветания!»

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 18 марта 2022 13:26

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