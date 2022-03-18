ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ВРАЧАМ БОРЮЩИМСЯ С КОВИДОМ
Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. Указом президента Абхазии Аслана Бжания за большие заслуги в борьбе с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 и высокий профессионализм орденом «АхьдзАпша» III степени награждены:
АРСАЛИЯ Индира Артемовна – главный врач ГУ «Гагрская Центральная районная больница»;
ГУНИЯ Астамур Карбеевич – и.о. главного врача Сухумской городской инфекционной больницы;
ГАРГУЛИЯ Лали Тамазиевна – главный врач ГУ «Ткуарчалская Центральная районная больница»;
ЗАНТАРИЯ Дамей Чичикович – врач анестезиолог-реаниматолог, и.о. заведующего реанимационным отделением Сухумской городской инфекционной больницы;
КИШМАРИЯ Мадонна Карбеевна – главный врач ГУ «Очамчырская Центральная районная больница»;
КАЙТАН Анри Русланович – и.о. заведующего инфекционным отделением ГУ «Гудаутская Центральная районная больница»;
МАТУА Алиса Зауровна – заместитель директора по научной работе, заведующая научной лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ АНА;
ЦАРГУШ Эльвира Владимировна – и.о. заведующего терапевтическим отделением ГУ «Гудаутская Центральная районная больница.
Последнее от Super User
- АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ТПП АБХАЗИИ С 20-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 46 ЧЕЛОВЕК
- КОНЦЕРТ-РЕКВИЕМ ПО ПОГИБШИМ ЗАЩИТНИКАМ АБХАЗИИ ПРОШЕЛ В АБГОСФИЛАРМОНИИ
- В ГОСФИЛАРМОНИИ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОДДЕРЖКЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ НА УКРАИНЕ
- БЕЖЕНЦЫ С ДОНБАССА ПОСЕТИЛИ КАМАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В АБХАЗИИ