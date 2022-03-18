АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКОВ ТПП С ЮБИЛЕЕМ

Она образована в трудное для страны время, когда в результате войны против Республики Абхазия были нарушены прежние деловые связи, а наработанный предыдущими десятилетиями опыт практически утрачен.

Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил руководство и сотрудников Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия с 20-летием со дня основания. «Поздравляю вас с 20-летием со дня создания Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.

Страна находилась в изоляции, отсутствовал легитимный выход на внешние рынки.

В результате проделанной за прошедшие двадцать лет работы, прежде всего, создателем и первым руководителем Торгово-промышленной палаты Г.Л. Гагулия, ситуация существенно изменилась – после признания независимости Республики Абхазия удалось открыть новые направления международной торговли, и Торгово-промышленная палата внесла в этот процесс свой вклад. Сегодня под ее эгидой объединены многие успешные и активно развивающиеся предприятия различных форм собственности, в их числе и те, кто делает только первые шаги. Общей целью должно стать формирование социально-ответственного бизнес-сообщества страны, активное освоение внешних рынков.

С учетом быстро меняющейся внешней конъюнктуры рынка, постепенным возрождением национального промышленного производства деятельность Палаты должна служить основой плодотворного взаимодействия органов власти и субъектов экономической деятельности.

Это необходимо для оперативного принятия оптимальных решений в целях развития экономики Абхазии.

Желаю на этом сложном, но жизненно важном пути больших успехов».



