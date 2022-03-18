 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКОВ ТПП С ЮБИЛЕЕМ

Новости Пятница, 18 марта 2022 15:42
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКОВ ТПП С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил руководство и сотрудников Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия с 20-летием со дня основания. «Поздравляю вас с 20-летием со дня создания Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.

Она образована в трудное для страны время, когда в результате войны против Республики Абхазия были нарушены прежние деловые связи, а наработанный предыдущими десятилетиями опыт практически утрачен.

Страна находилась в изоляции, отсутствовал легитимный выход на внешние рынки.

В результате проделанной за прошедшие двадцать лет работы, прежде всего, создателем и первым руководителем Торгово-промышленной палаты Г.Л. Гагулия, ситуация существенно изменилась – после признания независимости Республики Абхазия удалось открыть новые направления международной торговли, и Торгово-промышленная палата внесла в этот процесс свой вклад. Сегодня под ее эгидой объединены многие успешные и активно развивающиеся предприятия различных форм собственности, в их числе и те, кто делает только первые шаги. Общей целью должно стать формирование социально-ответственного бизнес-сообщества страны, активное освоение внешних рынков.

С учетом быстро меняющейся внешней конъюнктуры рынка, постепенным возрождением национального промышленного производства деятельность Палаты должна служить основой плодотворного взаимодействия органов власти и субъектов экономической деятельности.

Это необходимо для оперативного принятия оптимальных решений в целях развития экономики Абхазии.

Желаю на этом сложном, но жизненно важном пути больших успехов».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 марта 2022 15:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ВРАЧАМ БОРЮЩИМСЯ С КОВИДОМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.