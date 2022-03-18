ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 37 ЧЕЛОВЕК

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 25 пациентов, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 106 человек, из них.

В Сухумской инфекционной больнице 20 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов.

В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1941 года рождения. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53087 человек.

Зарегистрировано 670 летальных случаев.

Выздоровели 48734 человека.