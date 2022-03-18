РАБОТА ГТК ЗА 2021 ГОД ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете прошла коллегия по итогам работам в 2021 году. В коллегии приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, транспортный прокурор Олег Жиба, представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов.

Открывая заседание, председатель ГТК Отар Хеция рассказал о работе комитета в 2021 году.

«В 2021 году работа таможенного комитета была направлена на обеспечение экономической безопасности страны, пополнение доходной части бюджета республики, борьбу с контрабандой и иными таможенными правонарушениями, улучшение качества организации таможенного оформления и таможенного контроля, укрепление взаимодействии по линии международного сотрудничества. Однако, кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, не мог не отразиться на работе таможенных органов», – сказал он.

Хеция отметил, что таможенным комитетом также была продолжена работа по укреплению международного таможенного сотрудничества. Основные усилия были направлены на реализацию пунктов «Программы формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательств РА и РФ». Председатель ГТК выразил благодарность российским коллегам за проделанную работу по разработке проекта нового Таможенного кодекса РА. «Вступление в силу нового кодекса придаст импульс развитию современных подходов реализации таможенной политики», – сказал Хеция.

При этом он отметил, что перед таможенным комитетом стоит множество нерешенных проблем, связанных с качественной реализацией таможенной политики. «Это слабое развитие таможенной инфраструктуры, отсутствие таможенных средств и таможенного контроля», – подытожил он.

Первый заместитель председателя ГТК Алиас Лабахуа рассказал об итогах деятельности таможенного комитета за 2021 год.

В 2021 году объем начислений таможенных платежей составил 2 млрд 732,7 млн рублей. Плановый показатель за 2021 год был выполнен на 127%. Это на 577,9 млн рублей больше, чем по плану.

В структуре таможенных платежей на таможенные пошлины пришлось 654,8 млн рублей (24% от всех платежей), таможенные сборы составили 367,8 млн рублей (14%), акцизный налог – 310,7 млн рублей (11%), сбор за выдачу акцизных марок - 33,9 млн рублей (1%), налог на добавленную стоимость – 1 млрд 358 млн рублей (50%), прочие платежи 6,9 млн рублей.

По сравнению с 2020 годом сумма доходов Республиканского бюджета увеличилась на 836,7 млн рублей. Объем внешней торговли РА в 2021 году составил 35 млрд 924 млн рублей, это больше на 9 млрд 369 млн рублей, чем в 2020 году или на 36%, а в сравнении с 2019 годом – на 38%.

Импорт составил 29 млрд 864 млн рублей. В сравнении с 2020 годом увеличение импорта составило 10 млрд 150 млн рублей.

Экспорт составил 6 млрд 060 млн рублей. В сравнении с 2020 годом произошло сокращение экспорта на 781 млн рублей или на 11%. Сокращение товарооборота связано с сокращением стоимостных показателей таких товаров, как рыбопродукты, винная продукция, орех лесной, древесина и прочие товары.

В структуре экспорта львиную долю занимает алкогольная продукция (50%), объем экспорта которого в 2021 году составил 18 млн 779 тысяч литров на сумму 3 млрд 47,1 млн рублей. В сравнении с 2020 годом объем вывоза сократился на 5,6% (было вывезено 19 млн 899 тысяч литров).

Объем вывоза текстильной продукции составил 695 тонн на сумму 551 млн рублей, что больше на 224 тонны, чем в 2020 году.

Вывезено 2 708 тонн лесного ореха на сумму 381 млн рублей. В сравнении с 2020 годом объем вывоза сократился на 248 тонн (8%).

Объем экспорта рыбной продукции составил 258 млн рублей. Экспорт значительно сократился. В 2021 году экспортировано 3 082 тонны, что на 9 864 тонны меньше, чем в 2020 году.

Экспорт черных металлов составил 15 444 тонны, на сумму 177,6 млн рублей, это больше на 790 тонн, чем в 2020 году.

В десятку торговых партнеров Абхазии в 2021 году вошли такие страны, как Российская Федерация, Япония, Турция, Молдова, ОАЭ, Италия, Бразилия, Беларусь, Испания.

Основным торговым партнером Абхазии остается РФ. На долю России приходится 76% от общего объема внешней торговли Абхазии, на втором месте Япония – 8%. Из Японии в качестве импорта поставляются автомобили. На третьем месте Турция – 6%.

Товарооборот с Россией за 2021 год составил более 27 млрд рублей, что в сравнении с 2020 годом больше на 7 млрд 293,9 млн рублей.

Товарооборот Абхазии с Турцией в 2021 году уменьшился на 1,5% или на 27,9 млн рублей и составил 1 млрд 873,4 млн рублей.

Внешняя торговля в Абхазии осуществляется тремя видами транспорта: автомобильным – 78%, морским – 6%, железнодорожным – 16%. Автомобильным транспортом перемещено грузов на сумму 28 млрд 130 млн рублей.

Железнодорожным транспортом было перемещено грузов на сумму 5 млрд 727 млн рублей, что в сравнении с 2020 годом больше на 2 млрд 211 млн рублей.

На морской транспорт пришлось 2 млрд 067,2 млн рублей.

Вице-премьер Владимир Делба отметил, что показатели 2021 и текущего годов демонстрируют тенденцию увеличения поступлений таможенных платежей в республиканский бюджет.

«Я полагаю, что такая тенденция будет сохраняться и в будущем, несмотря на общую ситуацию вокруг нашей страны и в мире. Мы несколько раз слышали о том, что показатели исполнены с превышением больше, чем в полмиллиарда рублей. Это очень важно и хорошо, но я хочу отметить, что эти показатели были бы еще больше, если бы их сравнивали с бюджетными, контрольными заданиями. В середине года стало наблюдаться поступление превышающее квартальные задания, и тогда, по согласованию с таможенным комитетом, в бюджет были внесены изменения, увеличивающие доходы. Это – плановые показатели по администрированию таможенных платежей на 178 млн рублей, и с этим заданием вы успешно справились. Это – особая история, над которой стоит хорошо подумать и не забывать. Есть аспекты, которые позволили нам много чего сделать в стране в 2021 году за счет этих дополнительных доходов», – сказал Делба.

Транспортный прокурор Абхазии Олег Жиба отметил, что все доклады объёмные и соответствуют реальному положению дел.

«Показатели весомые. Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось пресечению незаконного ввоза наркотиков на территорию Абхазии. Желаю вам еще больше увеличить показатели», – сказал он.

Представитель Федеральной таможенной службы России в Абхазии Константин Козлов назвал минувший год непростым. Он особо отметил взаимодействие абхазских и российских таможенников, консультации, которые помогали решать многие возникающие вопросы, а также работу по гармонизации таможенного законодательства.

Правоохранительным блоком ГТК выявлено 226 административных правонарушений, – об этом рассказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Зураб Ашуба.

Также правоохранительными подразделениями ГТК за отчетный период были переданы в отдел дознания и таможенных расследований 6 материалов по признакам преступлений в сфере таможенного дела.

«Оперативными подразделениями совместно с сотрудниками УКОН МВД РА в течение года были реализованы два мероприятия, по результатам которых было обнаружено и изъято наркотическое средство «метадон» общей массой 7,43 грамм. В настоящее время прорабатывается соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ГТК и МВД, в рамках которого предполагается проведение совместных мероприятий по предотвращению тяжких таможенных преступлений», – проинформировал Ашуба.

По его словам, общая стоимость товаров, выявленных с нарушением действующего таможенного законодательства РА, составила 26 млн 418 тыс. рублей.

Общая стоимость изъятых товаров, по которым заведены административные и уголовные дела за отчётный период 2021 года составила 8 млн 528 тыс. руб. Общая сумма всех таможенных платежей, поступивших в государственный бюджет после процедуры таможенного оформления по итогам составленных административных материалов с применением упрощенной формы взыскания за 2021 год, составила 1 млн 92 тыс. руб.

«В 2021 году управлением по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА в рамках обмена информацией по запросам правоохранительных подразделений ФТС России и ГТК Абхазии были проведены мероприятия, по итогам которых, из полученных управлением 105 запросов исполнено 84 запроса, 21 запрос на стадии обработки», – сказал Ашуба.

По направлению деятельности дознания и таможенных расследований ГТК за 2021 год принял к своему производству 119 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности за разные виды таможенных правонарушений были привлечены 119 человек.

По итогам коллегии, посвященной работе Государственного таможенного комитета за 2021 год, был принят ряд решений.

Коллегия приняла к сведению отчет об итогах деятельности ГТК РА за 2021 год и признала его работу удовлетворительной.

Был утвержден план работы ГТК РА на 2022 год.

Также решено: продолжить работу по реализации пунктов 14, 15, 16, 40, 43 и 44 «Программы формирования общего социального и экономического пространства между РА и РФ на основе гармонизации законодательства РА с законодательством РФ»;

завершить процесс согласования с ФТС РФ проекта Таможенного кодекса РА и направить его на прохождение внутригосударственных процедур согласования до 1 апреля 2022 года;

Главному управлению таможенного оформления и таможенного контроля ГТК РА до 31 декабря 2022 года провести организационно-подготовительные мероприятия по переходу таможенных органов РА на классификацию товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза; начальникам структурных подразделений ГТК РА принять меры по выполнению плановых показателей по таможенным платежам на 2022 год;

Начальникам структурных подразделений ГТК РА усилить контроль над подчиненными должностными лицами, проводить постоянную работу по повышению уровня служебной дисциплины личного состава; правоохранительному блоку ГТК РА усилить работу по борьбе с контрабандой, выявлению фактов нарушения таможенных правил и привлечению к ответственности правонарушителей.





