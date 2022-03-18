37 БЕЖЕНЦЕВ ОТПРАВИЛИСЬ НА РОДИНУ

Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. 37 беженцев, проживавших в тургостинице «Аитар», отправились на родину. Из них 34 человека направляются в Луганскую народную республику, трое – в ДНР.

На скором поезде «Сухум – Москва» граждане обеих республик будут доставлены до города Каменск-Шахтинска Ростовской области. А оттуда на специально организованных автобусах разъедутся по местам постоянного проживания.