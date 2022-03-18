 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОЛАНД БЕРУЛАВА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМИТЕТА ПО СВЯЗЯМ, МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ

Новости Пятница, 18 марта 2022 22:55
Оцените материал
(0 голосов)
РОЛАНД БЕРУЛАВА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМИТЕТА ПО СВЯЗЯМ, МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ

Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. Указом Президента Аслана Бжания  Роланд Берулава назначен председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Беслан Халваш освобождён от должности председателя Госкомсвязи в связи с избранием депутатом Народного Собрания-Парламента Республики Абхазии.

Берулава Роланд Федорович родился в 1971 г. в г. Ткварчели.

В 1988 г. окончил Беслахубскую среднюю школу.

В 2002 г. окончил исторический факультет АГУ по специальности «история». 

В 1989 - 1991 гг, проходил  срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР.

В 1992 - 1993 гг.  – участник Отечественной войны народа Абхазии,  радист Восточного фронта.  Указом Президента Республики Абхазия №57 от30.06.1995 г. награжден Орденом Леона.

В 1993 - 1994 гг. – служба в подразделении радиоэлектронной борьбы Генштаба ВС РА.

В 1995 - 1997 гг. – заместитель командира взвода Министерства обороны Республики Абхазия.

В 1998 - 2000 гг. – начальник связи спецподразделения Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2000 – 2002 гг. – служба в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия.

В 2002 – 2003 гг. – служба в спецподразделении Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2003 – 2005 гг. – начальник службы связи ПШ Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2005 г. – начальник спецсвязи Генштаба Вооружённых Сил Республики Абхазия.

В 2005 г. прошел курс по переподготовке и повышению квалификации офицерского состава в Учебном центре 'Общевойсковой академии ВС РФ.

В 2005 - 2009 гг. – начальник отдела связи Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2009 - 2020 гг. – заместитель руководителя - начальник отдела контроля и надзора за РЭС и ВЧУ Службы государственного надзора за связью и средствами массовых коммуникаций Республики Абхазия.

С 2020 г. по настоящее время – директор РУП «Радиочастотный центр».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 марта 2022 22:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 37 БЕЖЕНЦЕВ ОТПРАВИЛИСЬ НА РОДИНУ ЭВКАЛИПТ, КОТОРЫЙ РАСТЕТ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦЕ ГУЛИА, БУДЕТ СРУБЛЕН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.