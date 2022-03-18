РОЛАНД БЕРУЛАВА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМИТЕТА ПО СВЯЗЯМ, МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ

Беслан Халваш освобождён от должности председателя Госкомсвязи в связи с избранием депутатом Народного Собрания-Парламента Республики Абхазии.

Сухум. 18 марта 2022. Абхазия-Информ. Указом Президента Аслана Бжания Роланд Берулава назначен председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Берулава Роланд Федорович родился в 1971 г. в г. Ткварчели.

В 1988 г. окончил Беслахубскую среднюю школу.

В 2002 г. окончил исторический факультет АГУ по специальности «история».

В 1989 - 1991 гг, проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР.

В 1992 - 1993 гг. – участник Отечественной войны народа Абхазии, радист Восточного фронта. Указом Президента Республики Абхазия №57 от30.06.1995 г. награжден Орденом Леона.

В 1993 - 1994 гг. – служба в подразделении радиоэлектронной борьбы Генштаба ВС РА.

В 1995 - 1997 гг. – заместитель командира взвода Министерства обороны Республики Абхазия.

В 1998 - 2000 гг. – начальник связи спецподразделения Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2000 – 2002 гг. – служба в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия.

В 2002 – 2003 гг. – служба в спецподразделении Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2003 – 2005 гг. – начальник службы связи ПШ Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2005 г. – начальник спецсвязи Генштаба Вооружённых Сил Республики Абхазия.

В 2005 г. прошел курс по переподготовке и повышению квалификации офицерского состава в Учебном центре 'Общевойсковой академии ВС РФ.

В 2005 - 2009 гг. – начальник отдела связи Министерства обороны Республики Абхазия.

В 2009 - 2020 гг. – заместитель руководителя - начальник отдела контроля и надзора за РЭС и ВЧУ Службы государственного надзора за связью и средствами массовых коммуникаций Республики Абхазия.

С 2020 г. по настоящее время – директор РУП «Радиочастотный центр».