ЭВКАЛИПТ, КОТОРЫЙ РАСТЕТ НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦЕ ГУЛИА, БУДЕТ СРУБЛЕН

Дерево буквально растет на проезжей части. И это явственно стало видно при проведении дорожно-строительных работ и при закладке бордюров. Раньше эта улица не была благоустроена, машины проезжали по ухабам, минуя дерево. Однако, когда проложат асфальт, дерево будет стоять прямо на пути автомобилистов.

«В ходе работ по капитальному ремонту ливнёвки и асфальтированию улицы Гулиа, столкнулись с проблемой, что дерево эвкалипт, находящееся процентов 90% на проезжей части, своим стволом мешает дорожному движению. Мы пригласили специалистов с экологической службы, представителей Общественной палаты, руководство ГАИ города для того, чтобы каждый высказал своё мнение с точки зрения и безопасности, и экологической составляющей, и всех факторов, которые, возможно, могли иметь место в обсуждении этой проблемы. Все единогласно решили, что в данной ситуации, как бы жалко и обидно не было, дерево придётся ликвидировать, учитывая, что оно мешает безопасному движению транспорта», – сказал заместитель начальника Департамента ЖКХ Администрации Сухума Руслан Авидзба.

Он отметил, что Администрация города берет на себя обязательство по компенсационной посадке дерева: «Мы будем компенсировать все вырубленные деревья новыми зелеными насаждениями. Понимаем, что понадобится определенное время для того, чтобы они выросли, но это наше будущее и мы, естественно, должны идти на этот шаг».

Начальник отдела автоинспекции УВД Сухума Дмитрий Григолия привел наглядные примеры из своей многолетней практики. Как все знают, нередки случаи ДТП, когда машины врезаются в деревья, растущие на обочине, чего уже говорить о дереве, которое будет расти прямо на дороге. И автоинспекция, и экологи, и специалисты по организации дорожного движения логично заключают, что дерево на проезжей части стоять не должно.

С точки зрения экологов, причин для вырубки дерева нет, но тут уже приходится делать выбор, отмечает председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава – безопасность людей, как пешеходов, так и автомобилистов, - или сохранение одного дерева, на месте которого можно высадить новое растение.

«К счастью, в этом году идет ремонт наших дорог – спасибо отдельное администрации города, что изыскала такую возможность. При ремонте улицы Гулиа обнаружилось, что этот величественный эвкалипт вышел на дорогу. Как эколог скажу так: жаль, конечно, что придётся вырубить такое дерево. Но можно сделать компенсаторные посадки и оживить эту улицу. Посмотрите, на этой улице абсолютно серые здания, унылые, нет радующих глаз растений, – сказал председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава. – Технически мы найдём возможность сохранить эвкалипт, обойдя ее, бордюром обложить, но это не будет вписываться в нормы градостроительства, ни в какие существующие правила дорожного строительства. Безопасность горожан важнее в этом плане».

Предваряя общественное негодование по поводу очередного сруба дерева, как это обычно случается в Сухуме в последнее время при проведении тех или иных восстановительных работ, член общественной палаты Тимур Пипия отметил, что никто специально не наносит вред зеленым насаждениям в столице. Для тех, кто хочет понять ситуацию, все имеет свою причину.

«Ни один здравомыслящий человек не будет приветствовать то, что насаждения убираются, но в нашем случае именно этим деревом создается проблема – оно мешает проезжей части, автомобилистам, пешеходному движению. Есть нормы градостроительства, которые нельзя обходить, – отметил член общественной палаты РА Тимур Пипия. – В нашем случае очень часто получается, что в таких житейских вопросах одна часть нашей общественности имеет одно мнение, вторая часть имеет противоположное. В данном случае это чисто техническая необходимость, которую надо сделать. У меня на самом деле душа болит от того, что такой гигант, который посадили наши предки когда-то для того, чтобы облагородить город, засушить эти заболоченные места, сейчас приходится убирать, но тут другого технического решения нет. В последующем администрация займется озеленением этой улицы».

Об этом сообщает сайт столицы.