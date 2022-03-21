ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 69 ЧЕЛОВЕК, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА
Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 213 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 69 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 пациента, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 17 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончалась три пациента, женщина 57 лет и двое мужчин 76 и 79 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53191 человек.
Зарегистрировано 675 летальных случаев. Выздоровели 49008 человек.
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