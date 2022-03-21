ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 69 ЧЕЛОВЕК, ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДА

Сухум. 21 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 213 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 69 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 24 пациента, в тяжелом состоянии 5 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.