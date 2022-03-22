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Абхазия Информ

ВОДИТЕЛИ ЮВО ПРОХОДЯТ КУРСЫ ПО ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ ВОЖДЕНИЮ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Новости Вторник, 22 марта 2022 19:47
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ВОДИТЕЛИ ЮВО ПРОХОДЯТ КУРСЫ ПО ЭКСТРЕМАЛЬНОМУ ВОЖДЕНИЮ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, проходят курсы специальной подготовки водителей военной колесной техники на сложных участках дорог, в условиях горной местности,

Более 400 военнослужащих под руководством опытных инструкторов в рамках специальных курсов по вождению осваивают особенности управления тяжелой колесной техникой, в т. ч. автомобилями  УАЗ, ГАЗ, УРАЛ,  полноприводными  грузовиками  КамАЗ «Мустанг», а также современными бронетранспортёрами  БТР-82А.

Особенностью подготовки водителей в экстремальных условиях является преодоление различных рельефных препятствий - горных рек, оврагов, сложных серпантинных участков с большими уклонами и крутыми поворотами, каменных завалов, участков вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

В ходе занятий, как в дневное, так и в ночное время водителей обучат навыкам управления военной техникой в населенных пунктах, а также при возникновении сложных дорожно-транспортных ситуаций, отработают приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях.

В ходе теоретических занятий, водители военной техники соединения закрепят знания правил дорожного движения, изучат требования безопасности, особенности управления и эксплуатации автомобилей и боевой техники. Практическая часть занятий по вождению техники и перевозке личного состава, опасных грузов, материальных средств и запасов пройдет на полигонах Цабал и Нагвалоу.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО. 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 22 марта 2022 19:49

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