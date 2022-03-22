ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Она предложила производителям рассказать о принятых мерах по ввозу муки и как изменились цены.

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела встречу с производителями хлебобулочных изделий на предмет поставки в республику пшеничной муки и принятию мер по недопущению дефицита,

Помимо роста закупочных цен на муку, производители констатировали рост цен на ряд ингредиентов для производства хлеба в среднем на 30%. В связи с этим меняется калькуляция на производимую продукцию в сторону увеличения. Закупочные цены на данном этапе не являются окончательными и пересматриваются экспортерами ежедневно.

Кристина Озган дала поручение сотрудникам министерства проанализировать ситуацию на рынке мукомольной продукции и внести свои предложения по удержанию цен, которые были утверждены в прошлом году, а также рассмотреть вопрос о государственной поддержке производителей.

«Хлеб входит в продовольственную группу товаров первой необходимости и правительство готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию субъектов предпринимательской деятельности», – сказала Озган.

Министр попросила предпринимателей представить полную информацию по логистике поставляемой продукции.

Об сообщает сайт Минэкономики.