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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Новости Вторник, 22 марта 2022 19:49
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ.  Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела встречу с производителями хлебобулочных изделий на предмет поставки в республику пшеничной муки и принятию мер по недопущению дефицита,

Она предложила производителям рассказать о принятых мерах по ввозу муки и как изменились цены.  

Помимо роста закупочных цен на муку, производители констатировали рост цен на ряд ингредиентов для производства хлеба в среднем на 30%. В связи с этим меняется калькуляция на производимую продукцию в сторону увеличения. Закупочные цены на данном этапе не являются окончательными и пересматриваются экспортерами ежедневно.  

Кристина Озган дала поручение сотрудникам министерства проанализировать ситуацию на рынке мукомольной продукции и внести свои предложения по удержанию цен, которые были утверждены в прошлом году, а также рассмотреть вопрос о государственной поддержке производителей.  

«Хлеб входит в продовольственную группу товаров первой необходимости и правительство готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию субъектов предпринимательской деятельности», – сказала Озган.  

Министр попросила предпринимателей представить полную информацию по логистике поставляемой продукции.  
Об сообщает сайт Минэкономики.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 22 марта 2022 19:54

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