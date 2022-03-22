НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району изъяты у жителя г. Гагра Цугба Феликса Вячеславовича, 1977 г.р.
Пистолет ПМ-СХ с полной обоймой патронов к нему, а так же дополнительную обойму с семью патронами калибра 9 мм сотрудники милиции обнаружили при осмотре автомобиля под управлением гражданина Цунба в ходе проведения оперативных мероприятий в г. Гагра по ул. В. Г. Ардзинба.
По факту незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия в отношении Феликса Цугба по ч. 1 ст.217 УК РА органом предварительного расследования УВД оп Гагрскому району возбуждено уголовное дело.
В настоящее время гражданин Цугба отбывает 15 суток административного ареста по решению Гагрского суда за нарушение ст. 45 КоАП РА – незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, а равно отказ от медицинского освидетельствования, по истечению которых в отношении последнего будет избрана мера пресечения в рамках расследуемого уголовного дела.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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