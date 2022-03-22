НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Незаконно хранимое огнестрельное оружие и боеприпасы к нему сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району изъяты у жителя г. Гагра Цугба Феликса Вячеславовича, 1977 г.р.

Пистолет ПМ-СХ с полной обоймой патронов к нему, а так же дополнительную обойму с семью патронами калибра 9 мм сотрудники милиции обнаружили при осмотре автомобиля под управлением гражданина Цунба в ходе проведения оперативных мероприятий в г. Гагра по ул. В. Г. Ардзинба.