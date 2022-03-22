ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ АБХАЗО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. В Государственной Думе Российской Федерации прошло заседание рабочей группы на тему «Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией» с участием министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба и представителей различных думских фракций.

В заседании участвовали первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, заместитель председателя комитета по просвещению, представитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Яна Лантратова, депутат Госдумы Александр Ющенко.