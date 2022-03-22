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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ АБХАЗО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Новости Вторник, 22 марта 2022 19:58
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ АБХАЗО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. В Государственной Думе Российской Федерации прошло заседание рабочей группы на тему «Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией» с участием министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба и представителей различных  думских фракций.

В заседании участвовали первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, заместитель председателя комитета по просвещению, представитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Яна Лантратова, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов упрощенного режима пересечения государственной абхазо-российской границы по реке Псоу, запуска Международного сухумского аэропорта им. Владислава Ардзинба, а также проведения в апреле расширенного заседания комитета Госдумы по международным делам и комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, на котором будут обсуждаться данные вопросы.

По словам Инала Ардзинба, в ходе встречи было принято решение о создании Комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений. «Основной  вопрос, который  мы обсуждали, это вопрос упрощения режима пересечения абхазо-российской границы. Это очень важный вопрос, который сегодня приобретает особую актуальность в связи со складывающейся международной обстановкой. Очень важно, чтобы российские граждане могли пересекать границу спокойно и в более активном режиме. Кроме того, обсуждался вопрос, связанный со строительством аэропорта, где мы просили бы поддержки», – сказал Инал Ардзинба.

Глава внешнеполитического ведомства отметил продуктивность проведенной встречи и выразил надежду на дальнейшую активизацию межгосударственного абхазо-российского взаимодействия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 22 марта 2022 20:03

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