УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА О ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ о призыве в апреле-июне 2022 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву. На основании Законов Республики Абхазия от 06 мая 2014 года, № 3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе» и от 4 января 2006 года, № 1224-c-XIV «Об обороне»: