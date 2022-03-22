УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА О ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Новости Вторник, 22 марта 2022 20:37
Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания подписал Указ о призыве в апреле-июне 2022 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву.
На основании Законов Республики Абхазия от 06 мая 2014 года, № 3498-c-V «О воинской обязанности и военной службе» и от 4 января 2006 года, № 1224-c-XIV «Об обороне»:
1. Призвать с 01 апреля по 30 июня 2022 года на военную службу граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
2. Уволить с военной службы военнослужащих, срок военной службы по призыву которых истек.
3. Кабинету Министров Республики Абхазия, администрациям районов и города Сухум обеспечить выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы граждан Республики Абхазия.
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