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Абхазия Информ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН

Новости Вторник, 22 марта 2022 20:42
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с вице-премьерами и руководителями заинтересованных ведомств по мерам поддержки предпринимателей в новых экономических условиях.

Обсуждался ряд предложений Министерства экономики, связанных с резким ростом цен, вызванных очередными международными санкциями против России. Реализация данных мер направлена на смягчение последствий на внутреннем рынке Абхазии. 

В число предложенных мер поддержки включены инструменты снижения или освобождения от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих существующий реестр позиций, освобождённых от этого вида налога.

Кроме того, предполагается, что правительством будет принято решение о регулировании ценообразования на некоторые ввозимые продукты питания (в списке около 10 позиций) – вероятно, Кабмин ограничит на указанный ряд продуктов предел возможных оптовых и розничных наценок. 

Премьер-министр поручил первому вице-премьеру, министру сельского хозяйства Беслану Джопуа, вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган, вице-премьеру, министру финансов Владимиру Делба, вице-премьеру Сергею Пустовалову, министру по налогам и сборам Джансуху Нанба, председателю Государственного таможенного комитета Отару Хеция в ближайшие дни доработать проекты документов для внесения их на рассмотрение на очередном заседании Кабинета Министров. 

В совещании также принимал участие председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 22 марта 2022 20:47

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