НАЧАЛЬНИК УКС ОТЧИТАЛСЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОГРАММЫ 2020-2022

Среди них – установка двух новых напорных водоводов от села Гумиста (насосная станция №2) до столицы, общей стоимостью порядка 300 млн рублей, обеспечивающих водой большую половину города. Объект введён в эксплуатацию в конце 2021 года.

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с начальником Управления капитального строительства Тимуром Агрба, который рассказал о реализованных и текущих мероприятиях Инвестпрограммы. На текущий момент в рамках действующей программы реализовано порядка 65 мероприятий, в основном по ремонту дорог, водопроводных и канализационных сетей.

Основной вид текущих работ в столице – ремонт дорог. По словам Агрба, этапы капитального ремонта дорожного покрытия были усложнены некоторыми вопросами водоотведения, задержками в поставках битума и др.

Проблемные вопросы постепенно были разрешены, через 10 дней начнется укладка асфальтового покрытия на улицах Гулия, Джонуа, Абазинская.



Капитальный ремонт системы водоснабжения в селе Абгархук завершён в первом квартале текущего года. Водой обеспечены более 200 семей. Стоимость мероприятия 34 млн рублей.

Аналогичные работы ведутся в селах Звандрипш и Мгудзырхва.



В центральной части Гудауты ведутся работы по капитальному ремонту разводящих сетей водоснабжения, которые завершатся в четвертом квартале текущего года. Ремонт системы водоотведения уже проведён на 31 млн рублей.



Начата реализация мероприятия по освещению республиканской трассы Сухум-Очамчыра. Срок сдачи объекта согласно контракта – конец 2022 года, однако, по словам начальника УКС, объект будет сдан раньше.

Генеральный подрядчик – РУП «Черноморэнерго», стоимость мероприятия 72 млн рублей. На первом этапе планируется установить 605 опор освещения, из которых 400 уже стоят. Протяженность трассы 19 км.



Ведется строительство полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикыт общей стоимостью объекта 112 млн, срок сдачи – конец года. Работы начаты в середине прошлого года, на текущий момент вырыт котлован в 3 га, закуплены основание для котлована и сортировочная линия.



РУП «ЧЭ» ведет работы по реконструкции подстанции «Бзыбь». Стоимость мероприятий 537 млн рублей. По итогам реконструкции ПС будет выдавать 250 мгВ вместо 125 ( показатели до реконструкции).