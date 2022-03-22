РАБОТА ПО ПОИСКУ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. «В связи с пандемией коронавируса темпы работ МККК по поиску пропавших без вести немного замедлились но, тем не менее, работа продолжается», – сказал корр. «Абхазия-Информ» заместитель главы Миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии (МККК) Борис Казанба.

«Без вести пропали более 2300 человек, эксгумированы останки более 400 человек, опознаны останки более 200 человек, из которых 44 переданы семьям в Абхазии. Работа по поиску останков несмотря на пандемию продолжается», – уточнил собеседник агентства.