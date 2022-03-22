РАБОТА ПО ПОИСКУ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. «В связи с пандемией коронавируса темпы работ МККК по поиску пропавших без вести немного замедлились но, тем не менее, работа продолжается», – сказал корр. «Абхазия-Информ» заместитель главы Миссии Международного Комитета Красного Креста в Абхазии (МККК) Борис Казанба.
«Без вести пропали более 2300 человек, эксгумированы останки более 400 человек, опознаны останки более 200 человек, из которых 44 переданы семьям в Абхазии. Работа по поиску останков несмотря на пандемию продолжается», – уточнил собеседник агентства.
Для справки: Работа по пропавшим без вести, ведется в тесном сотрудничестве с властями Абхазии. В миссии МККК считают поиск пропавших без вести людей главным направлением деятельности гуманитарной миссии.
30 августа 2010 года, первый вице-премьер правительства Леонид Лакербая сообщил о возобновлении работы Госкомиссии по пропавшим без вести в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
МККК одна из первых международных гуманитарных организаций, которая начала свою работу в 1992 году, когда уже шли боевые действия.