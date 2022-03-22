ПРОДОЛЖЕНО АСФАЛЬТИРОВАНИЕ УЛИЦ СУХУМА
Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Асфальт на перекрестке улиц Лакоба и Абазинская укладывается уже во второй раз. Как рассказал главный инженер ООО «Абхазрегионстрой» Анри Агрба, которому Управление капитального строительства поручило заняться ремонтными работами, первый слой был временным, поэтому в нем появились колдобины и ухабы.
Кроме того, он уточнил, что при производстве ранее проложенного асфальта на заводе была нарушена технология его изготовления. Негативное влияние на технологический процесс, по его словам, оказал и низкий уровень напряжения электросети на заводе.
«Проглядели, все исправим!» – сказал главный инженер.
Подрядная организация устраняет проблему за свой счет.
Мэр Сухума Беслан Эшба отметил, что переносы дат по асфальтированию связаны и с объективными причинами, среди которых временное прекращение функционирования двух асфальтных заводов в Абхазии.
Об этом сообщает сайт столицы.