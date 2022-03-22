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Абхазия Информ

ПОЕХАВШАЯ ОТДЫХАТЬ В АБХАЗИЮ РОССИЯНКА СБЕЖАЛА ОТТУДА ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ

Новости Вторник, 22 марта 2022 21:24
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ПОЕХАВШАЯ ОТДЫХАТЬ В АБХАЗИЮ РОССИЯНКА СБЕЖАЛА ОТТУДА ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Российская туристка Ольга рассказала о своем первом, и, увы, неудачном визите в Абхазию. Ее вывод – «лучше вообще никуда не ехать отдыхать, чем ехать куда попало от безвыходности», имея в виду ограничения, которые сегодня существуют для россиян в плане путешествий. Своими впечатлениями она поделилась в «Тонкостях туризма».

Ольга и ее спутник смогли выдержать в Абхазии лишь несколько дней, после чего спешно покинули ее и отправились в Сочи, где «спокойно отдыхали еще неделю».

Неудобства начались еще у границы: трансфер опоздал, а прибывший водитель вел себя по-хамски. В то время, пока россияне ждали заказанную машину, «облепивщие» их таксисты чуть ли не силой пытались усадить туристов к себе.

«Всю дорогу наш водитель говорил про заказ, который «уплыл» из-за нас (якобы мы время перепутали), и в конце концов сказал, что мы ему должны оплатить ущерб в размере 1500 рублей», – рассказывает Ольга. Платить они отказались.

Всю дорогу туристка безуспешно пыталась дозвониться хозяевам отеля. Ольга предупреждает всех россиян, что «самая главная ошибка – платить частникам вперед». «На месте оказалось, что мы якобы с ошибкой им оставили свой телефон и они не могли нам дозвониться и сняли бронь», – продолжает женщина. То есть, мест у них не оказалось. При этом хозяева удержали с туристов оплату за две ночи!

«Все эти страшилки про Абхазию сбывались одна за одной!», – жалуется Ольга.

Настроение первых дней отдыха было испорчено. Ольга была вынуждена снять на несколько дней 4-звездочный отель в Гаграх – «перевести дух». Цена, по ее словам, была явно завышена. Обзорная экскурсия по Гаграм оставила странное впечатление: «разруха и красота, бедность и богатство, смешалось все».

После этого они приняли решение перебраться в Сочи, где «нашли отличный отель и отдыхали еще неделю».

Если же кто-то все-таки захочет отдохнуть в Абхазии, россиянка дала таким путешественникам советы: «бронируйте только проверенное жилье, через агентства или системы бронирования, напрямую с хозяевами не связывайтесь». Также Ольга рекомендует не вносить предоплату за трансфер, «все нужно делать через крупные агентства или знакомых вам (или вашим друзьям) местных гидов».

https://www.mk.ru/social/2022/03/22/poekhavshaya-otdykhat-v-abkhaziyu-rossiyanka-sbezhala-ottuda-cherez-tri-dnya.html?utm_source=yxnews&utm_medium

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 22 марта 2022 21:34

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