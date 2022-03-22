ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 33 ЧЕЛОВЕК, ОДИН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД

Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 170 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 33 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.