ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 33 ЧЕЛОВЕК, ОДИН ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Сухум. 22 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 170 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 33 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 4 человека, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 8, в Гагрской ЦРБ – 8, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 75 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53224 человек.
Зарегистрировано 676 летальных случаев. Выздоровели 49052 человека.