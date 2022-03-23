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Абхазия Информ

ДЕВОЧКАМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Новости Среда, 23 марта 2022 21:33
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ДЕВОЧКАМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Валерию Джинджолия и Марию Кесян связывает один диагноз, у девочек ДЦП. Из-за болезни они ограничены в движении, им недоступно многое, что с легкостью дается их сверстникам.

В разное время на лечение девочек наш Фонд открывал сбор средств, благодаря сему они смогли пройти курсы лечения.

К счастью, благодаря современным методам медицины, последствия ДЦП можно свести к минимуму и дать шанс девочкам на полноценное будущее. Главное – своевременная и регулярная реабилитация.

Сейчас у девочек есть прекрасная возможность вновь получить необходимую помощь, не выезжая из Абхазии. В Абхазию приехал реабилитационный терапист Республиканского детского реабилитационного центра Еревана – Армине Чопурян, и будет заниматься с девочками по методу «Бобат терапии», выполняя упражнения для поэтапного развития девочек, для баланса и координации, а также упражнения для улучшения ходьбы.

Благодаря ранее проведенным курсам лечения, общее состояние девочек намного улучшилось, наблюдается положительная динамика. Нельзя прекращать физическую реабилитацию и лечение ДЦП у девочек, и для достижения существенных результатов обязательно необходимо усиленно заниматься.

Стоимость данного курса лечения девочек – 179 776 рублей.

Мы призываем всех неравнодушных, оказать помощь в сборе средств на лечение Валерии и Марии.

Подарим девочкам шанс на здоровое будущее вместе.

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»; абоненты «А-Мобаил» и

«Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав:

*147*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в

трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана»А. Анатольевной.

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com,

либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Среда, 23 марта 2022 21:36

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