ДЕВОЧКАМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Валерию Джинджолия и Марию Кесян связывает один диагноз, у девочек ДЦП. Из-за болезни они ограничены в движении, им недоступно многое, что с легкостью дается их сверстникам.

В разное время на лечение девочек наш Фонд открывал сбор средств, благодаря сему они смогли пройти курсы лечения.

К счастью, благодаря современным методам медицины, последствия ДЦП можно свести к минимуму и дать шанс девочкам на полноценное будущее. Главное – своевременная и регулярная реабилитация.