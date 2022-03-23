ДЕВОЧКАМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ
Валерию Джинджолия и Марию Кесян связывает один диагноз, у девочек ДЦП. Из-за болезни они ограничены в движении, им недоступно многое, что с легкостью дается их сверстникам.
В разное время на лечение девочек наш Фонд открывал сбор средств, благодаря сему они смогли пройти курсы лечения.
К счастью, благодаря современным методам медицины, последствия ДЦП можно свести к минимуму и дать шанс девочкам на полноценное будущее. Главное – своевременная и регулярная реабилитация.
Сейчас у девочек есть прекрасная возможность вновь получить необходимую помощь, не выезжая из Абхазии. В Абхазию приехал реабилитационный терапист Республиканского детского реабилитационного центра Еревана – Армине Чопурян, и будет заниматься с девочками по методу «Бобат терапии», выполняя упражнения для поэтапного развития девочек, для баланса и координации, а также упражнения для улучшения ходьбы.
Благодаря ранее проведенным курсам лечения, общее состояние девочек намного улучшилось, наблюдается положительная динамика. Нельзя прекращать физическую реабилитацию и лечение ДЦП у девочек, и для достижения существенных результатов обязательно необходимо усиленно заниматься.
Стоимость данного курса лечения девочек – 179 776 рублей.
Мы призываем всех неравнодушных, оказать помощь в сборе средств на лечение Валерии и Марии.
Подарим девочкам шанс на здоровое будущее вместе.
Вы можете помочь следующими способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»; абоненты «А-Мобаил» и
«Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав:
*147*сумма перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод:
«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина А.) в
трёх валютах: рубли, доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ:
5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана»А. Анатольевной.
Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:
NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com,
либо по тел. Фонда: +7 (940) 773-50-50, +7 (940) 921-03-03.