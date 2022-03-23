НОВАЯ СКОРАЯЯ ДЛЯ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ

Ключи от автомобиля главврачу Лали Гаргулия вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба. На церемонии передачи присутствовал глава района Исидор Дочия и депутат Парламента Омар Джинджолия.

«В прошлом году президент Аслан Бжания посетил Ткуарчалскую ЦРБ и на просьбу руководства больницы, пообещал обеспечить медучреждение дополнительной машиной скорой помощи. Вот, сегодня по его поручению, я прибыл в Ткуарчал с приятной миссией, передать новый автомобиль вашей больнице. Обещание было выполнено», – сказал Эдуард Бутба.

Исидор Дочия отметил, что теперь у больницы есть возможность оказывать более качественную помощь жителям района.

«Будем двигаться только вперед», – сказал он.

Лали Гаргулия поблагодарила главу государства и министра.

«Будем работать ещё лучше, во благо наших пациентов», – сказала она.

Министр также отметил, что с целью облегчения работы медиков, автопарки учреждений здравоохранения постепенно пополняются. В прошлом году больницы республики получили пять машин скорой помощи и один реанимобиль.

Новая машина оснащена системой газоснабжения, средствами перемещения больных (носилки, тележка-каталка с носилками), а также, средствами пожаротушения. При этом, есть возможность для дополнительного оснащения оборудованием ИВЛ и кардиографом.

Автопарк Ткуарчалской ЦРБ не обновлялся более 5 лет.