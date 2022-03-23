 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!
февраля 21 2022

АУ, ПАРЛАМЕНТ, ОТКРОЙ ЛИЧИКО!

Cухум. 21 февраля 2022. Абхазия-Информ. Выборы в Парламент в очередной раз приводят к выводу, что…
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
января 17 2022
ШАНС ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»
января 09 2022
«НЕПРИЯТНАЯ "МЕЛОЧЬ" В АБХАЗИИ, КОТОРАЯ ИСПОРТИЛА МНЕ ВЕСЬ ОТДЫХ»

В мире

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ
февраля 28 2022

РОССИЯ И УКРАИНА ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ

Cухум. 28 февраля 2022. Абхазия-Информ. РИА Новости. Переговоры между делегациями Москвы и Киева по урегулированию…
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
февраля 26 2022
ВОЗ: 2022-Й МОЖЕТ СТАТЬ ГОДОМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
февраля 24 2022
ОБРАЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НОВАЯ СКОРАЯЯ ДЛЯ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ

Новости Среда, 23 марта 2022 21:37
Оцените материал
(0 голосов)
НОВАЯ СКОРАЯЯ ДЛЯ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ

Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. Минздрав передал Ткуарчалской центральной районной больнице новую машину скорой помощи ГАЗель NEXT.

Ключи от автомобиля главврачу Лали Гаргулия вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба. На церемонии передачи присутствовал глава района Исидор Дочия и депутат Парламента Омар Джинджолия.

«В прошлом году президент Аслан Бжания посетил Ткуарчалскую ЦРБ и на просьбу руководства больницы, пообещал обеспечить медучреждение дополнительной машиной скорой помощи. Вот, сегодня по его поручению, я прибыл в Ткуарчал с приятной миссией, передать новый автомобиль вашей больнице. Обещание было выполнено», – сказал Эдуард Бутба.

Исидор Дочия отметил, что теперь у больницы есть возможность оказывать более качественную помощь жителям района.

«Будем двигаться только вперед», – сказал он.

Лали Гаргулия поблагодарила главу государства и министра.

«Будем работать ещё лучше, во благо наших пациентов», – сказала она.

Министр также отметил, что с целью облегчения работы медиков, автопарки учреждений здравоохранения постепенно пополняются. В прошлом году больницы республики получили пять машин скорой помощи и один реанимобиль.

Новая машина оснащена системой газоснабжения, средствами перемещения больных (носилки, тележка-каталка с носилками), а также, средствами пожаротушения. При этом, есть возможность для дополнительного оснащения оборудованием ИВЛ и кардиографом.

Автопарк Ткуарчалской ЦРБ не обновлялся более 5 лет.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 23 марта 2022 21:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕВОЧКАМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОГРАММЫ «WORLD VISION» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.