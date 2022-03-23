НОВАЯ СКОРАЯЯ ДЛЯ ТКУАРЧАЛСКОЙ ЦРБ
Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. Минздрав передал Ткуарчалской центральной районной больнице новую машину скорой помощи ГАЗель NEXT.
Ключи от автомобиля главврачу Лали Гаргулия вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба. На церемонии передачи присутствовал глава района Исидор Дочия и депутат Парламента Омар Джинджолия.
«В прошлом году президент Аслан Бжания посетил Ткуарчалскую ЦРБ и на просьбу руководства больницы, пообещал обеспечить медучреждение дополнительной машиной скорой помощи. Вот, сегодня по его поручению, я прибыл в Ткуарчал с приятной миссией, передать новый автомобиль вашей больнице. Обещание было выполнено», – сказал Эдуард Бутба.
Исидор Дочия отметил, что теперь у больницы есть возможность оказывать более качественную помощь жителям района.
«Будем двигаться только вперед», – сказал он.
Лали Гаргулия поблагодарила главу государства и министра.
«Будем работать ещё лучше, во благо наших пациентов», – сказала она.
Министр также отметил, что с целью облегчения работы медиков, автопарки учреждений здравоохранения постепенно пополняются. В прошлом году больницы республики получили пять машин скорой помощи и один реанимобиль.
Новая машина оснащена системой газоснабжения, средствами перемещения больных (носилки, тележка-каталка с носилками), а также, средствами пожаротушения. При этом, есть возможность для дополнительного оснащения оборудованием ИВЛ и кардиографом.
Автопарк Ткуарчалской ЦРБ не обновлялся более 5 лет.