Во встрече приняли участие начальник управления лечебно-профилактической помощи Саида Делба и главный специалист управления Есма Гуния.

Сухум. 23 марта 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с руководителем программы «World Vision» в Абхазии Оксаной Ласурия и менеджером организации по социальной программе Ритой Допуа.

Представители программы «World Vision» рассказали министру о различных проектах, осуществляемых организацией в сфере здравоохранения.

Рита Допуа сообщила, что они в рамках программы готовы оказать финансовую помощь медицинским пунктам в сёлах Абхазии.

«Мы можем закупить для этих пунктов необходимые медикаменты, расходные материалы и средства защиты для оказания первой медицинской помощи для больных с коронавирусной инфекцией», – сказала она.

Со своей стороны Эдуард Бутба выразил благодарность «World Vision» и отметил, что в такое сложное время любая поддержка важна.

«Мы ценим помощь, которую вы оказываете гражданам нашей республики. Наше ведомство всегда готово к сотрудничеству», – сказал Эдуард Бутба.

Минздрав в ближайшее время подготовит перечень всего необходимого для обеспечения пунктов и передаст организации, после чего «World Vision» займутся закупкой и отправкой по деревням.